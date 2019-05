Kampioensduel Ajax in teken van Nouri: "Moeilijk, omdat het de 34e titel is"

Ajax verovert woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid de 34e landstitel in de clubhistorie op de 34e speeldag van de Eredivisie.

Toevallig ook het rugnummer dat Abdelhak Nouri altijd droeg. Frenkie de Jong schonk er woensdagochtend extra aandacht aan middels een Instagram-post. "Het is vandaag wedstrijddag 34. Mijn laatste wedstrijd in dit geweldige shirt. Laten we het doen voor onze vriend." Nouri kreeg tijdens een oefenduel van in 2017 een hartstilstand en liep blijvende hersenschade op. Sindsdien wordt hij dag en nacht verzorgd.

Nouri's broer Abderrahim praat met de NOS over de blijvende belangstelling vanuit de voetbalwereld. "De steun van eenieder die Abdelhak een warm hart toedraagt is nooit verdwenen. We zijn nu een jaar en tien maanden verder en tot op de dag van vandaag krijgen we dagelijks mooie berichten, boodschappen, initiatieven en gebaren van over de hele wereld." Het huidige succes van Ajax zorgt voor dubbele gevoelens bij de familie Nouri. "Het blijft moeilijk om te zien dat zijn team, zijn club en zijn fans successen boeken, want hij ontbreekt nog steeds. Maar door alle steun van iedereen wordt het stukje gemis gecompenseerd."



Abderrahim en de overige familieleden van Appie bezochten onlangs voor het eerste sinds lange tijd weer een wedstrijd van Ajax. Het betrof de finale van de TOTO tegen . Drie dagen later volgde het duel met in de halve finale van de . "Dat waren mixed feelings . Leuk om zoiets mee te maken, maar elke wedstrijd blijft lastig. En nu ze kampioen gaan worden is het weer moeilijk, omdat het de 34ste titel is."



Met Nouri gaat het naar omstandigheden goed. Hij wordt binnenkort naar een nieuwe woning overgebracht en zal dan dichter bij zijn familie vertoeven. "Ze zijn begonnen met slopen en rond augustus moet het klaar zijn. Tot die tijd verblijft Abdelhak, mits zijn gezondheid het toelaat, in het huidige verzorgingstehuis", zo besluit de broer van de Ajacied.