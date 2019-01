Kampioen van FC Twente is transfervrij: "Een geweldige speler"

Bryan Ruíz is binnenkort transfervrij. José Carlos Peres bevestigt dat de aanvallende middenvelder zijn contract tot 2021 bij Santos gaat ontbinden.

De club uit Brazilië is bereid om met de aanvoerder van Costa Rica mee te werken, zo benadrukt de voorzitter. De 33-jarige Ruíz maakte afgelopen zomer de overstap van Sporting Portugal naar Santos en was in veertien wedstrijden goed voor twee assists. Hij scoorde niet. Onder trainer Jorge Sampaoli kan hij niet rekenen op een basisplaats en dus heeft Ruíz verzocht om zijn arbeidsovereenkomst te laten verscheuren.



Ruíz geniet naar verluidt belangstelling van zijn oude club LD Alajuelense en ook ploegen uit de Major League Soccer zouden geïnteresseerd zijn. Jan van Staa zou het geweldig vinden als de 117-voudig international terugkeert bij FC Twente. Ruíz speelde twee jaar voor de Tukkers en verdiende vervolgens een miljoenentransfer naar Fulham.



"Ik weet niet hoe hij er nu voor staat, maar het is een geweldige speler", aldus de voormalig interim-trainer bij RTV Oost . “Als hij op dit niveau zou instappen, dan heeft hij iets extra's. Maar er zullen wel meer clubs achter hem aanzitten, denk ik. Een topspeler." Ruíz won met FC Twente de landstitel, de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.