Kampioen uit 2010 wil graag terug naar FC Twente: "Ligt niet alleen aan mij"

FC Twente wist maandag de titel te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. Prominenten uit de voetbalwereld laten aan TC Tubantia weten blij te zijn.

"Als je Twente bekijkt en je ziet de stappen die ze in het verleden hebben gemaakt, waarbij ze zelfs kampioen zijn geworden, maar ook als je kijkt naar de enorme achterban die zelfs in de het stadion helemaal vult, dan is dit toch wel een club die in de thuishoort", zegt Jaap Stam, trainer van , in gesprek met de lokale krant.



"Ik vind het ook heel knap dat ze staan waar ze nu staan. Er zijn zoveel clubs die het geprobeerd hebben. Ik heb het bij Cambuur vroeger ook meegemaakt. Dat je degradeert en het seizoen erop meteen wil terugkeren, is alleen gigantisch moeilijk", aldus Stam. Ook Bryan Ruiz, die in 2010 met landskampioen werd, is blij. "De club zit diep in mijn hart. Ik app ook met Wout Brama. Het is heel goed dat hij is teruggekeerd en de ploeg geholpen heeft."



De 33-jarige aanvaller is nu actief bij het Braziliaanse , waar hij nog tot medio 2020 vastligt. "Ik volg Twente op de voet en ben heel blij dat ze kampioen zijn en terugkeren in de Eredivisie. Daar horen ze ook. Ik zou zelf nog altijd graag een keer terugkomen, maar dat ligt niet alleen aan mij." Fred Rutten, adviseur van FC Twente, benadrukt dat zijn rol bij het behalen van de titel beperkt is geweest.



De clubloze trainer prijst de invloed van directeur Ted van Leeuwen. "Ik vind het heel knap van Ted en alle betrokkenen dat ze dit in een jaar voor elkaar hebben gekregen, gezien de beperkte middelen en de situatie waarin de club deze zomer zat. De promotie is goed voor de Eredivisie en voor de hele regio. En ik ben ook blij voor mezelf, want ik ben bij FC Twente opgegroeid en gun de club het allerbeste."