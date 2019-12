Kamp-Noa Lang reageert: "Erg op de man en niet helemaal fair"

Noa Lang maakte dinsdagavond zijn basisdebuut in de Champions League. De jongeling maakte tegen Valencia geen sterke indruk.

Lang slaagde er niet in om het verschil te maken namens en trainer Erik ten Hag besloot hem in de tweede helft te vervangen voor Klaas-Jan Huntelaar. Het talent ging daarop zichtbaar teleurgesteld naar de kant, wat hem na afloop van de wedstrijd weer commentaar opleverde van Jan van Halst.

"Ik denk dat hij kwaad is op zichzelf, maar dan nog is dit raar gedrag", reageerde Van Halst bij Ziggo Sport. "Doe gewoon normaal. Jij bent helemaal niet belangrijk. Niemand is persoonlijk belangrijk. Het gaat maar om één ding: om als elftal verder te komen. Zo wil je toch de aandacht op jezelf vestigen."

Het management van Lang laat een dag later aan Ajax Showtime weten verbaasd te zijn over de kritiek die het talent ten deel viel: "Dit is wel erg op de man en niet helemaal fair. De teleurstelling die zichtbaar was bij Noa zijn wissel, was volledig gericht op zijn eigen prestatie en daar is intern ook verder door niemand een probleem van gemaakt", vertelt Bart Baving van Wasserman.

Volgens Baving is Lang 'altijd vrij puur in zijn reactie' en heeft de jonge aanvaller bovendien soms moeite om zijn emoties te verbergen.

"De vraag is echter hoe zwaar je daaraan moet tillen, sport is emotie en bij een teleurstellend optreden mag je toch wel wat van teleurstelling laten blijken?" gaat hij verder. "Noa had net als de rest van de ploeg enorm uitgekeken naar deze wedstrijd en als de wedstrijd dan zowel individueel als collectief qua spel en uitslag niet verloopt zoals je dat voor ogen had, is dat heel zuur."

"De teleurstelling die daarbij komt kijken geldt natuurlijk niet alleen voor Noa, maar voor de hele ploeg en technische staf."