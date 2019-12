'Kamp-Julian Draxler voert gesprekken over eventuele overstap naar LaLiga'

Julian Draxler werd de afgelopen tijd genoemd bij onder meer Hertha BSC en Olympique Lyon.

De middenvelder van Paris Saint-Germain lijkt echter ook in Spanje aan de slag te kunnen, aangezien volgens Estadio Deportivo zeer gecharmeerd is van de Duitser.

Technisch directeur Monchi zou de eerste gesprekken met de vertegenwoordigers van Draxler inmiddels al achter de rug hebben.

De lokale krant stipt aan dat los Rojiblancos een uitstekende band onderhouden met en daar mogelijk opnieuw gebruik van gaan maken.

Pablo Sarabia maakte afgelopen zomer al de gang van het Ramón Sánchez Pizjuán naar het Parc des Princes, terwijl Sergio Rico momenteel op huurbasis als reservedoelman fungeert bij les Parisiens.

Monchi is op zoek naar versterkingen voor het elftal van trainer Julen Lopetegui en ziet in Draxler een geschikte aanwinst.

De 51-voudig international van Die Mannschaft wordt in Sevilla gezien als een zeer getalenteerde speler, die in Parijs minder aan spelen toekomt dan hij eigenlijk wil.

De 26-jarige Draxler kwam tot nu toe weliswaar 126 keer in actie namens PSG, maar maakt lang niet altijd de negentig minuten vol.

Een obstakel voor de werkgever van Luuk de Jong vormt wel het salaris dat de middenvelder momenteel opstrijkt in Frankrijk.

Draxler staat voor zeven miljoen euro per jaar op de loonlijst bij PSG en Sevilla lijkt niet in staat om dit te evenaren. Een huur van een halfjaar, tegen een gage van drieënhalf miljoen, zou in eerste instantie uitkomst kunnen bieden.

De clubs moeten het daarna nog wel eens worden over een eventuele, al dan niet verplichte, aankoopoptie.