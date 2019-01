Kamp-Icardi weigert voorstel en onthult interesse Real Madrid en Barcelona

Mauro Icardi gaat zijn contract bij Internazionale voorlopig niet verlengen, zo verzekert zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara tegen AS.

De 25-jarige spits uit Argentinië ligt nog tot medio 2021 vast, maar de club uit Milaan wil graag verlengen. Nara geeft echter aan dat een akkoord nog ver weg is.

"Momenteel is een deal ver te zoeken. We zijn nog ver verwijderd van een akkoord met Inter. De cijfers die je in de Italiaanse media hoort, kloppen niet. Tot nu toe hebben we nog geen goede aanbieding gehad van Inter", aldus Nara, die niet uitsluit dat er in de toekomst alsnog een overeenstemming wordt bereikt met de clubleiding.



"We sluiten een akkoord in een later stadium niet uit, maar voor nu, zoals ik al zei, zijn we er ver van verwijderd. Het is niet logisch dat Mauro gaat verlengen met hetzelfde salaris die hij nu ontvangt. Wij vinden dat Mauro van een superieur niveau is. Er zijn grote clubs die interesse in Mauro hebben. We hebben een goede relatie met de twee grootste clubs in Spanje (Real Madrid en Barcelona, red.)."



"Die clubs zijn erg geïnteresseerd in Mauro, net als een club in Frankrijk en een club in Engeland", besluit Nara. La Gazzetta dello Sport meldde eerder dat Icardi en Nara een salaris van acht miljoen euro per seizoen eisen. Inter wil graag verlengen met de aanvaller tot de zomer van 2023, waarbij ook zijn ontsnappingsclausule van 110 miljoen euro moet worden verhoogd.