Kamp-Icardi kraakhelder over plannen: "Zijn gezondheid nu het belangrijkste"

Mauro Icardi wil graag bij Internazionale blijven, zo benadrukt Wanda Nara in gesprek met Tiki Taka.

De zaakwaarneemster annex partner van de 26-jarige spits erkent dat de onderhandelingen met Inter moeizaam verliepen de afgelopen tijd, maar benadrukt dat Icardi trouw wil blijven aan de club ondanks de perikelen in de afgelopen weken.

Icardi speelt sinds begin februari niet meer voor de club, mede vanwege de moeizame onderhandelingen tussen de entourage van de Argentijn en Inter. De club heeft Icardi inmiddels ook de aanvoerdersband afgenomen. Inter wil graag dat Icardi meetraint, maar de aanvaller stelt dat hij nog steeds last heeft van een blessure. Nara verzekert dat haar partner een kwetsuur heeft.



"Zijn problemen aan zijn knie zijn geen verzinsels. Hij zorgt goed voor zichzelf momenteel, 24 uur per dag. Zijn gezondheid is het belangrijkste nu. Dat we niet in het stadion waren bij het duel met SPAL? We bleven thuis en keken met familie naar de wedstrijd. We waren niet bang voor gefluit. Dit hadden we ook afgesproken met de club. We wilden commotie voorkomen, zeker in deze tijden."



"Icardi wil bij Inter blijven. Ik werk hard om vrede te stichten met de club. We hebben zelfs een advocaat die Inter-fan is", aldus Nara, die onlangs om de tafel zat met de leiding van Inter om de situatie omtrent de spits te bespreken. "Het was een positief gesprek. Mauro wil graag verder bij Inter. Wij hopen dat alles zo snel mogelijk opgelost wordt." Icardi ligt tot medio 2021 vast in Milaan.