Kameroen komt wederom niet tot scoren en moet koppositie aan Ghana laten

Kameroen heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de achtste finale van de Afrika Cup.

De titelverdediger, met André Onana in de gelederen, had aan een 0-0 gelijkspel tegen Benin genoeg voor de tweede plaats in Groep F. Ghana won gelijktijdig met 0-2 van Guinee-Bissau en gaat op basis van het aantal doelpunten (vier om twee) als groepswinnaar naar de volgende ronde van het eindtoernooi. Beide landen eindigden op vijf punten. Benin, met drie punten uit drie duels, kan zich als een van de vier beste nummers drie nog steeds bij de laatste zestien scharen.

Benin - Kameroen 0-0

Voor Kameroen was er dinsdag geen doorkomen aan in de laatste groepswedstrijd. De kampioen van de editie van 2017 kreeg een aantal goede kansen, maar onder meer Eric Maxim Choupo-Moting, Yaya Banana en Ambroise Oyongo wisten het net niet te vinden in de eerste helft. Voor Benin liet met name Stéphane Sessegnon enkele goede mogelijkheden onbenut.



Voor de Ontembare Leeuwen was het de tweede opeenvolgende wedstrijd zonder doelpunten, want ook tegen Ghana werd er niet gescoord (0-0). Alleen de confrontatie met Guinee-Bissau (2-0 zege) leverde treffers op. De ploeg van bondscoach Clarence Seedorf en assistent Patrick Kluivert neemt het op zaterdag 6 juli in de achtste finales op tegen Nigeria.



Guinee-Bissau - Ghana 0-2

Ghana nam pas in de tweede helft afstand van Guinee-Bissau, dat de Afrika Cup verlaat met slechts een punt uit drie wedstrijden. Jordan Ayew opende de score een minuut na de hervatting, waarna Thomas Partey, die wellicht op korte termijn verlaat, een klein kwartier voor tijd de voorsprong verdubbelde. De overwinning werd uiteindelijk gemakkelijk over de streep getrokken, waardoor Ghana sowieso nog een duel actief is tijdens het eindtoernooi in Egypte.