Kaká weet het helemaal zeker: "We kwamen allemaal bij Virgil van Dijk uit"

Virgil van Dijk wordt genoemd als mogelijke winnaar van de Ballon d'Or.

De verdediger wist met afgelopen seizoen de te winnen en tweede te worden in de Premier League, terwijl hij met Oranje de finale van de bereikte. Kaká ziet de Nederlander de felbegeerde trofee wel winnen.

Naast Van Dijk wordt ook Lionel Messi van vaak genoemd als kandidaat voor de Ballon d'Or. Kaká vindt het echter tijd dat Van Dijk de prijs pakt. "We gaan zien wat er gaat gebeuren. Of ik de Ballon d'Or aan Van Dijk zou geven? Hier heb ik wel wat gesprekken over gevoerd met wat vrienden en mijn broer", zegt de oud-aanvaller bij Sky Italia .

"We kwamen allemaal bij zijn naam uit", vervolgt de Braziliaan, die in 2007 de Ballon d'Or won. "Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug in de Premier League en won met Liverpool de Champions League door ongelooflijk te spelen. Hij is degene die ik zou kiezen. We gaan zien wat de stemmers bepalen, maar ik vind het tijd om een verdediger te belonen."



Meerdere spelers van Oranje en Liverpool, net als bondscoach Ronald Koeman, hebben al aangegeven het zeer terecht te vinden als Van Dijk de verkiezing wint. "Als er een moment is om de Ballon d'Or aan een verdediger te geven, is dat nu. Ik vind Messi de beste speler, maar ik vind ook dat je prestaties met je team moet halen om in beeld te zijn voor dit soort prijzen", aldus Koeman.