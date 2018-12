Kai Havertz - Bayer Leverkusen's NxGn-wonderkind

De negentienjarige Duitse international kende een snelle vooruitgang in de Bundesliga en is hard op weg een van Europa's meest gewilde te worden.

Terwijl spelers als Jadon Sancho en Reiss Nelson de Bundesliga markeren als de 'place to be' voor de grootste Europese talenten die naar het buitenland willen verhuizen en veel tijd willen spenderen, biedt de Duitse competitie nog steeds hetzelfde platform aan zijn indrukwekkende collectie van eigen talent.

En weinigen zijn zo indrukwekkend als Bayer Leverkusen's wonderkind Kay Havartz, de ereleerling van de nieuwste afstudeerklas van Duitsland.

In oktober 2016 werd de nu negentienjarige de jonge debutant ooit voor de club in de Bundesliga op de leeftijd van 17 jaar en 126 dagen en hij heeft sindsdien een opmerkelijke vooruitgang getoond.

Er waren natuurlijk kinderziektes, niet lang nadat hij senior werd, moest hij een Champions League-ontmoeting met Atlético Madrid missen omdat de wedstrijd botste met zijn examens.

Het was een herinnering dat Leverkusen de meest vroegrijpe van jonge talenten in hun bezit heeft. "Ik heb nog nooit zo'n complete speler gezien op zijn leeftijd", zei clubaanvoerder Lars Bender.

"Wat hij op het veld brengt qua spel, technisch en mentaliteit is enorm", voegde Duits international en ploeggenoot Julian Brandt toe. "Hij is zo getalenteerd, hij heeft de juiste dingen om een wereldster te worden."

Hij maakte een indrukwekkend aantal van vier doelpunten in zijn eerste vijftien competitiewedstrijden van zijn carrière, maar de slimpassende spelmaker, die graag tussen de linies speelt, werd al snel bekender door het creëren van doelpunten dan door ze te maken.

Havert vestigde zijn naam opnieuw in de recordboeken toen hij de aangever was op Karim Bellarabi die het vijftigduizendste doelpunt in de Bundesliga maakte en werd vervolgens de snelste speler met tien assists in de geschiedenis van de competitie. Havertz was ook de jongste speler die vijftig keer speelde in de Bundesliga.

De in Aken geboren middenvelder is 1.88 meter lang en ziet een andere linkspoot, Mesut Özil, als zijn idool. "Hij is altijd een speler geweest die ik graag zie en iemand wiens pad ik heb gevolgd", vertelde Havertz aan Spox. "Mesut Özil is echt een geweldige speler, die veel heeft gedaan voor het nationale team en ook zijn clubs."

Havertz speelde dit jaar zijn eerste interlands voor Duitsland en doet ook veel voor zijn club. Voorafgaand aan de kerstperiode heeft geen speler meer dan zestien competitiewedstrijden voor Leverkusen gespeeld dit seizoen en alleen Kevin Volland (5) heeft vaker gescoord dan de jongeling (4).

Hij maakt 1,6 dribbels per wedstrijd, het hoogste bij de club, en geeft gemiddeld 0,7 sleutelpasses per wedstrijd en leidt een dynamische en jonge ploeg die nog steeds een van de meest opwindende van Duitsland is.

Havertz blijft echter bescheiden. "Ik ben altijd opgevoed om mijn benen op de grond te houden", zei hij.

"Ik leerde van mijn ouders dat arrogantie en verwaandheid geen wenselijke eigenschappen zijn. Waarom zou een voetballers anders moeten zijn dan iemand anders?"

Kai Havertz is echter anders. En met de nederigheid om zijn opmerkelijke talent te complimenteren, zal het niet lang druen voordat dat overduidelijk wordt.