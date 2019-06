Juventus ziet jeugdinternational voor vijftien miljoen euro vertrekken

Juventus ziet Riccardo Orsolini definitief naar Bologna vertrekken, zo maakt de Italiaanse topclub via de officiële kanalen bekend.

De werkgever van Mitchell Dijks huurde de 22-jarige vleugelaanvaller afgelopen anderhalf jaar van la Vecchia Signora en heeft nu de optie tot koop in het huurcontract geactiveerd. telt een bedrag van vijftien miljoen euro neer voor Orsolini.

De kampioen van Italië maakt bekend dat de transfersom in drie termijnen betaald zal worden door Bologna. In de overeenkomst is naar verluidt ook een terugkoopclausule opgenomen, waarmee de Italiaans jeugdinternational, momenteel actief op het EK Onder-21 in eigen land, terug naar Turijn zou kunnen halen. In de afgelopen anderhalf jaar speelde Orsolini 45 wedstrijden voor Bologna, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 6 assists.



Juventus haalde Orsolini in januari 2017 voor een bedrag van zes miljoen weg bij Ascoli, waar hij de jeugdopleiding doorliep. De vleugelaanvaller spendeerde vervolgens een halfjaar op huurbasis bij zijn oude club, waarna la Vecchia Signora hem rijp achtte voor de volgende stap. Orsolini speelde een halfjaar op huurbasis voor Atalanta, maar dat werd geen doorslaand succes. Een tijdelijk dienstverband bij Bologna verliep beter, waardoor hij nu definitief de overstap naar de nummer tien van het afgelopen -seizoen maakt.