Juventus ziet ervaren kracht maandenlang wegvallen

Juventus moet het naar verwachting drie maanden stellen zonder Sami Khedira.

De 32-jarige middenvelder onderging woensdag een operatie aan zijn linkerknie, die volgens zijn Italiaanse werkgever succesvol verlopen is.

Khedira sukkelt al het hele kalenderjaar met zijn fysieke gesteldheid. De Duitser onderging in maart een hartoperatie, omdat uit onderzoek bleek dat hij kampte met een hartritmestoornis.

Toen de 77-voudig international daar net van hersteld was, liep hij een knieblessure op. Ook daaraan werd Khedira geopereerd, waardoor hij het slot van het vorige seizoen miste. Omdat zijn knie toch weer opspeelde, moest hij woensdag nogmaals onder het mes.

De verwachting van de medische staf van is dat Khedira begin februari volgend jaar zijn rentree kan maken. Dit seizoen speelde de routinier tot dusver twaalf competitiewedstrijden, waarin hij niet tot scoren kwam.

Het is Khedira's vijfde seizoen bij la Vecchia Signora , dat hem in 2015 transfervrij overnam van . Eerder kwam hij in Duitsland uit voor , waar hij ook de jeugdopleiding doorliep.