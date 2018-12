Juventus zet nieuw record neer in Serie A

Juventus heeft zaterdagavond met de overwinning op AS Roma een nieuw record in de Serie A neergezet.

De koploper van Italië versloeg Roma voor eigen publiek met 1-0. Mario Mandzukic maakte tien minuten voor rust het winnende doelpunt. Juventus won zestien van de zeventien competitieduels (de ploeg speelde één keer gelijk) en dat is de beste seizoensstart die welke club dan ook ooit heeft gemaakt in de Serie A.



Met 49 punten evenaart Juve bovendien het Europese record in de vijf topcompetities. Barcelona (2012/13) en Manchester City (2017/18) pakten in het verleden ook 49 punten uit de eerste zeventien speelronden. De Oude Dame is dit seizoen superieur in eigen land, want de voorsprong op nummer twee Napoli is al acht punten. Ook de doelcijfers liegen er niet om: 34-8.



Nu coach Massimiliano Allegri zijn team heeft versterkt met Cristiano Ronaldo, staat de titelverdediger dus nog meer op eenzame hoogte. De Portugees was in zijn debuutjaar in de Serie A al elf keer trefzeker. Alleen topscorer Krzysztof Piatek (Genoa) scoorde vaker. Zaterdag kwam de enige goal dus van Mandzukic, die in zijn laatste drie thuiswedstrijden het net wist te vinden.



Juventus wist in 2018 liefst 22 keer de nul te houden, vaker dan iedere andere club in de vijf Europese topcompetities. Het team van Allegri sluit het kalenderjaar af met een uitwedstrijd tegen Atalanta op tweede kerstdag (woensdag) en een thuiswedstrijd tegen Sampdoria (zaterdag).