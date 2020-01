'Juventus wil profiteren van onvrede in München en biedt Emre Can aan'

Emre Can komt dit seizoen nauwelijks in de plannen van Juventus-trainer Maurizio Sarri voor en dus wordt de speler gelinkt aan andere clubs.

In de afgelopen weken deden de nodige geruchten de ronde over een ruildeal met Paris Saint-Germain, waarbij Leandro Paredes de omgekeerde weg zou bewandelen. Een dergelijke constructie lijkt inmiddels niet meer tot de mogelijkheden te behoren, maar Tuttosport komt wel met een andere optie op de proppen.

De sportkrant uit Turijn meldt zondag dat nu een ruildeal met in gedachten zou hebben. La Vecchia Signora ziet in Thiago Alcántara een goede versterking voor het middenveld en de Italiaanse grootmacht heeft volgens de berichtgeving inmiddels al contact opgenomen met der Rekordmeister.

Het voorstel uit Italië is om Can terug te sturen naar de , waarbij Thiago de omgekeerde weg bewandelt. De Spanjaard, die nog tot medio 2021 vastligt in Beieren, zou zelf ook wel oren hebben naar een vertrek. Onder interim-trainer Hansi Flick komt hij namelijk minder aan spelen toe: de tijdelijke opvolger van Niko Kovac geeft de voorkeur aan een middenveld bestaande uit Joshua Kimmich, met daarnaast Leon Goretzka of Corentin Tolisso.

Als Juventus er inderdaad in slaagt om Thiago in januari los te weken, wordt hij de tweede aanwinst voor de winterse transferperiode. De werkgever van Matthijs de Ligt verzekerde zich eerder al van de komst van Dejan Kulusevski, die het seizoen wel op huurbasis af zal maken bij .

Mario Mandzukic vertrok op zijn beurt uit het Allianz Stadium: hij vervolgt zijn loopbaan bij Al Duhail in Qatar.