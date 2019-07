Juventus wil luisteren naar aanbiedingen op Dybala

De Argentijn worstelde afgelopen seizoen met zijn vorm en lijkt als overbodig te worden beschouwd in Turijn.

is bereid om Paulo Dybala te verkopen, hoewel ze nog steeds wachten op een officieel bod. Er is deze zomer bij de Italiaans landskampioen geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de Argentijn, waarbij en in het verleden in verband werden gebracht met zijn komst.

Juventus zou op zijn beurt interesse hebben in Romelu Lukaku - 's belangrijkste transferdoelwit - waarbij de mogelijkheid van een mogelijke ruilovereenkomst met the Red Devils wordt opengelaten. Juve bereidt zich voor op een toekomst zonder Dybala. De aanvaller werd in 2015 overgenomen van Palermo en scoorde sindsdien 99 keer voor de Italiaanse landskampioen en gaf daarnaast 46 assists.

Sinds de komst van Cristiano Ronaldo afgelopen zomer, is de vorm van Dybala in Turijn echter in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Hij slaagde er vorig seizoen in de in om slechts vijf keer te scoren. Hoe dan ook, de 25-jarige Argentijn wil graag in Turijn blijven en zal in gesprek gaat met de nieuwe trainer Maurizio Sarri als hij terugkeert van zijn deelname aan de Copa América.

Sarri, die deze zomer overkwam van , staat bekend als iemand die een bewonderaar is van Dybala. Daarnaast zijn er geruchten dat hij openstaat voor het idee om een aanval te vormen bestaande uit Ronaldo, Dybala en de Braziliaan Douglas Costa.

Lees beneden verder

Juve, wiens prioriteit in het komende seizoen opnieuw de winnen zal zijn - een prestatie die ze sinds 1996 niet hebben bereikt - probeert momenteel afscheid te nemen van verschillende aanvallers.

Gonzalo Higuaín, die vorig seizoen werd uitgeleend aan en Chelsea, heeft de belangstelling getrokken van , die hun aanval voor het nieuwe seizoen willen versterken. Premier League-club is ondertussen geïnteresseerd in Moise Kean. De negentienjarige aanvaller beleefde vorig seizoen zijn doorbraak en een transfer naar de Merseyside voor een bedrag in de buurt van veertig miljoen euro nadert. De 33-jarige Mario Mandzukic wordt als overbodig beschouwd.

Qua aanwinsten is Matthijs de Ligt deze zomer al overgenomen van . Aaron Ramsey en Adrien Rabiot werden transfervrij overgenomen van respectievelijk en Paris Saint-Germain. Clublegende Gianluigi Buffon keerde ook terug naar Turijn na één seizoen bij de Franse landskampioen.