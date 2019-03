'Juventus wil goede relatie met Raiola inzetten in strijd met Real Madrid'

Paul Pogba liet zich onlangs ontvallen dat het ‘voor iedereen een droom is om voor Real Madrid te spelen’ en dat heeft men in Spanje ook opgevangen.

AS bevestigt maandag dat de Koninklijke aankomende zomer in de markt is voor de middenvelder van , maar dat de Spaanse grootmacht ook forse concurrentie ondervindt van Pogba's voormalige werkgever .

De 26-jarige Pogba werd vanwege zijn slechte relatie met José Mourinho afgelopen winter al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. De Portugees verdween echter van het toneel en onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer benaderde Pogba zijn oude niveau weer. De aanstelling van de Noor lijkt echter niet voldoende te zijn om de wereldkampioen op Old Trafford te houden, want volgens de Spaanse sportkrant heeft hij alsnog zijn zinnen gezet op een zomers vertrek uit Engeland.



De duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van the Red Devilszou het gevoel hebben alles te hebben bereikt wat hij wilde in Manchester en daarom uitkijken naar een nieuw avontuur in Spanje of Italië. Pogba en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola wezen daarom al enkele voorstellen van Manchester United af om het tot 2021 doorlopende contract van de middenvelder te verlengen en de Engelse grootmacht ziet zich daardoor mogelijk genoodzaakt om na dit seizoen zaken te doen. Als de club nog een jaar wacht zal het in 2020 namelijk een veel slechter onderhandelingspositie innemen.



Pogba zou wel wat zien in een samenwerking met Zinédine Zidane bij , maar Juventus heeft een terugkeer van de Fransman ook nog altijd niet uit het hoofd gezet. Het bestuur van La Vecchia Signorais achter de schermen al druk bezig met de financiële kant van de transfer en hoopt daarbij gebruik te kunnen maken van de goede relatie met Raiola. Dit zou wellicht een probleem kunnen worden voor Real, aangezien de band tussen voorzitter Florentino Pérez en de zaakwaarnemer bepaald niet warm te noemen is.