Juventus wil aanwinst Romero verhuren aan Genoa

Cristian Romero wordt door Juventus komend seizoen verhuurd aan Genoa, zo kan Goal bevestigen.

De 21-jarige maakt deze zomer voor dertig miljoen euro de overstap van Genoa naar . Goal onthulde in februari dat de Italiaans landskampioen een akkoord had bereikt en Genoa-voorzitter Enrico Preziosi bevestigde dat in mei.

"Jullie weten allemaal dat er een onderhandeling gaande is - Romero zal naar Juventus gaan", vertelde hij. "De verkoop van Piatek en die van Romero zal de rekeningen van de club zeker op orde brengen. De verkoop van Piatek vanuit een zakelijk oogpunt was een hele goede zet. De financiën van Genoa zijn heel gezond. We hebben binnen dit jaar geen schulden in de schatkist."

Romero wordt beschouwd als een grote belofte voor de toekomst, maar Juventus is bereid dat hij zijn ontwikkeling buiten Turijn voort gaat zetten. Een huurovereenkomst staat op het punt om te worden afgerond, waar er alleen nog een akkoord moet worden bereikt over de voorwaarden.

Het kan zijn dat Romero voor een jaar bij Genoa mag blijven, of gedurende een periode van twee jaar. Juventus heeft een langdurig contract afgesloten met Romero en dus is er voldoende tijd om de verdediger te verwelkomen in de ploeg. Er blijft een stevige concurrentie in de selectie van La Vecchia Signora en er is een verlangen om te voorkomen dat de progressie van Romero daardoor achterblijft.

Juventus werkt ook aan de komst van Merih Demiral, die dit seizoen door gehuurd werd van Alanyaspor. De Turkse international wordt hoger ingeschat dan Romero om direct in de plannen voor te komen van Juve, ondanks dat hij ook nog maar 21 jaar oud is. De betekent dat de Argentijnse jongeling elders minuten mag maken, voordat hij zijn kans krijgt om te schitteren in het Allianz Stadium.