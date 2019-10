Juventus werkt aan komst Vélez-belofte Matias Soulé

De zestienjarige aanvaller wordt gelinkt aan verschillende Europese topclubs, maar de Italiaans landskampioen lijkt met hem aan de haal te gaan.

is dichtbij de overname van de zestienjarige spits Matias Soulé van Vélez Sarsfield, zo kan Goal bevestigen.

Soulé wordt gevolgd door een aantal topclubs in Europa en hoewel er nog enkele problemen zijn die moeten worden opgelost, heeft de Italiaans landskampioen de beste papieren om hem aan te trekken.

Een EU-paspoort moet nog worden geregeld, maar de club heeft groen licht gekregen van de van familie van Soulé om alle relevante details af te ronden. Zijn familie zal naar Italië afreizen als de deal bijna voltooid is.

Als de transfer doorgaat zoals gepland, gaat Soulé bij Juventus waarschijnlijk beginnen bij de Primavera, de Onder-19 van de club.

Soulé, zoals vele Argentijnse talenten, is in het verleden vergelen met Lionel Messi en is een van de clubs waarmee hij in de media in verband is gebracht. De twee Madrileense clubs, Atlético en Real, waren ook genoemd als potentiële werkgevers, maar Juve heeft er alle vertrouwen in de deal te voltooien.

De transfer kan wijzen op een verandering in tactiek voor de transferstrategie van Juventus, na een periode van aanzienlijke investeringen voor hun eerste elfta.

Hoewel ze een aantal uitstekende zetten deden met het binnenhalen van transfervrije spelers, zoals Aaron Ramsey en Adrien Rabiot, heeft i Bianconeri de afgelopen twee jaar veel uitgegeven aan spelers zoals Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt.

Soulé maakt nog onderdeel uit van Onder-20 bij Vélez en moet zijn debuut in de hoofdmacht van de club nog maken, maar hij denkt klaar te zijn om de overstap naar Europa te maken. De huidige Vélez-trainer Gabriel Heinze speelde vijftien jaar ien Europa, waaronder een seizoen in Italië bij AS roma. Hij zou een nuttig iemand kunnen zijn om te jongeling te helpen om zich aan te passen aan zijn potentiële nieuwe omgeving.

Enkele van de bekende spelers die via Vélez hun sporen hebben verdiend in het voetbal, zijn Nicolás Otamendi en Mauro Zárate, evenals trainer Diego Simeone en Mauricio Pellegrino.