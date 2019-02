Juventus werkt aan komst Romero voor €30 miljoen

La Vecchia Signora is dicht bij het aantrekken van de hooggewaardeerde Argentijnse verdediger van hun competitiegenoot.

Juventus werkt aan een deal om Cristian Romero over te nemen van Genoa voor een bedrag van dertig miljoen euro, zo begrijpt Goal. De twintigjarige verdediger is de afgelopen tijd een topdoelwit voor de regerend Italiaans landskampioen geweest.

Een verouderende verdedigingslinie is aan versterking toe en de verantwoordelijken in Turijn beginnen plannen voor de toekomst uit te werken. De club heeft Medhi Benatia al zien vertrekken, toen de international van Marokko in januari overstapte naar Al-Duhail in Qatar.

Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci heeft nog steeds veel te bieden, maar ze kunnen niet eeuwig doorgaan. Met dat in het achterhoofd, wil Juve ervoor zorgen dat ze geschikte opvolgers op hun plekken hebben, waar Romero in de voorbereiding is om een overstap naar het Allianz Stadium te voltooien.

Genoa had gehoopt om ongeveer 35 miljoen euro te genereren uit de verkoop, maar een deal die een aantal bonussen bevat, zou een compromis kunnen bieden. Zodra een overeenkomst is bereikt, neemt Juventus een beslissing over wat er in de nabije toekomst met Romero zal gebeuren.

Hij zal tijdens de zomerse transferperiode officieel speler van de club worden, maar komt mogelijk niet in actie voor hen tijdens het seizoen 2019/20. Een optie die in overweging wordt genomen, is om de jongeling volgend seizoen op huurbasis voor Genoa te laten spelen.

De jeugdinternational van Argentinië krijgt de kans om in actie komen in het eerste elftal wat zijn ontwikkeling bevordert. Dat is misschien de beste optie, want Juve onderzoekt ook de mogelijkheid om Matthijs de Ligt over te nemen van Ajax.

Als Juve de strijdom de international van Nederland zou winnen, zou hij direct een plek bemachtigen in het eerste elftal van de club, wat betekent dat de kansen van Romero beperkt zouden zijn. De Ligt is slechts negentien jaar oud, maar wordt beschouwd als een kant-en-klare optie voor iedereen die bereid is om het gangbare tarief te betalen voor een speler met zijn duidelijke potentieel.

Romero, die afgelopen zomer Belgrano uit zijn thuisland verruilde voor Genoa, wordt beschouwd als een van de beste jonge verdedigers in de Serie A. Hij heeft tot dusver veertien Serie A-wedstrijden gespeeld, waarin hij één keer trefzeker was, en zijn snelle opmars heeft onder meer de aandacht van koploper Juventus opgeleverd.