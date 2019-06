Juventus werkt aan jeugdopleiding: "Het project is erg ambitieus, maar het kost tijd"

Een ambitieus plan moet ervoor zorgen dat er meer jeugdspelers gaan doorstromen naar de eerste selectie van Juventus. Seizoen één is net afgesloten.

De huidige eerste selectie van herbergt slechts twee spelers die hun jeugdopleiding genoten bij de club: Moise Kean en Carlo Pinsoglio. Kean maakte op tienjarige leeftijd de overstap van naar Juventus en beleefde afgelopen seizoen, tijdens de tweede seizoenshelft, zijn grote doorbraak bij la Vecchia Signora . In zeventien wedstrijden kwam de spits tot zeven doelpunten, waarvan zes in de , en noteerde één assist. Hij wordt gezien als de toekomst van het Italiaanse voetbal.

Dat kan niet gezegd worden van Pinsoglio. Hij werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van de Italiaanse grootmacht en doorliep tot zijn twintigste verjaardag alle teams. De doelman werd verschillende keren uitgeleend en in januari 2012 uiteindelijk verkocht aan Vicenza. Tweeënhalf jaar later haalde Juventus Pinsoglio weer terug en sinds twee seizoenen is hij de derde doelman in de selectie. Afgelopen seizoen kwam hij alleen tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen (2-0 verlies) in actie.

Marchisio het voorbeeld

Ondanks het uitblijven van jeugdspelers die de overstap maken naar het eerste elftal, staat de jeugdafdeling er goed op. "De jeugdopleiding doet het al een aantal jaren goed", erkent Juventus-correspondent namens Goal Romeo Agresti. "Alle categorieëen strijden elk seizoen om de titel. Op dit moment zijn er echter weinig talenten die grote spelers voor het eerste team kunnen worden. De laatste die dit lukte was Claudio Marchisio."

De middenvelder sloot zich op zevenjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Juventus. Hij doorliep de verschillende jeugdelftallen van de club en trainde tijdens de seizoenen 2004/05 en 2005/06 al mee met de selectie van toenmalige trainer Fabio Capello, maar een debuut bleef nog uit. Juve werd na het seizoen 2005/06 teruggezet naar de Serie B en dat pakte goed uit voor Marchisio. Hij bemachtigde na twee maanden een basisplaats en kwam in totaal tot 26 wedstrijden.

Als na één seizoen keerde Juventus terug naar de Serie A en de club had dat Italiaan tijdens het seizoen 2007/08 niet nodig. Hij werd uitgeleend aan , waar hij een vaste waarde was. In de zomer van 2008 keerde Marchisio terug naar zijn jeugdliefde en in de tien seizoenen die volgden was hij een basisspeler, al bleef zijn inbreng in de laatste seizoenen in Turijn als gevolg van blessures enigszins beperkt. Na 389 wedstrijden, 37 doelpunten en 43 assists stapte de 55-voudig international vorig jaar zomer transfervrij over naar Zenit Sint-Petersburg.

Dat in de jeugdopleiding Juventus nog steeds goed talent speelt bewijzen twee spelers: Nicolò Fagiolo en Manolo Portanova (foto onder). "Fagioli is een aanvallende middenvelder die achter de spitsen kan spelen. Hij is een zeer goede speler en ik weet zeker dat hij een prachtige toekomst zou kunnen hebben", zo stelt Romeo Agresti. "Ik hou ook van Portanova. Ik denk dat hij klaar is om in de Serie A te spelen. Alleen niet bij Juventus, maar bij een club die hem de kans geeft om te groeien."

Beide spelers hebben gemeen dat ze niet vanaf hun jongste jaren in de opleiding van i Bianconeri spelen. Fagioli kwam in de zomer van 2015 op veertienjarige leeftijd over van Cremonese Giovanili. Hij speelde afgelopen seizoen 27 wedstrijden voor Juventus Primavera (Onder-19) en kwam daarin tot zes doelpunten en acht assists. Met die ploeg eindigde de Italiaan als achtste in de competitie, waar in de Youth League de tussenronde het eindstation bleek te zijn.

Portanova maakte op zeventienjarige leeftijd de overstap van SS naar Juventus, om zich aan te sluiten bij Primavera. De centrale middenvelder speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor de ploeg en kwam tot elf doelpunten en zeven assists. Het seizoen van de Italiaans jeugdinternational eindigde met een absoluut hoogtepunt toen hij in de laatste competiewedstrijd van het seizoen in mocht vallen bij de hoofdmacht. Portanova verving na 59 minuten de geblesseerde Emre Can, in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Sampdoria.

Ervaring opdoen bij de senioren

De stap van de jeugd naar het seniorenvoetbal is lastig, op wel niveau je ook actief bent. De Italiaanse voetbalfederatie (FIGC) kwam voorafgaand aan het seizoen 2018/19 met een oplossing om de drempel te verlagen, iets waarmee we in Nederland al enkele jaren bekend zijn. Om jonge spelers een podium te bieden om voetbal bij de senioren te spelen, besloot de FIGC opnieuw reserves te introduceren in de voetbalpiramide. De voorwaarde die gesteld werd was dat het tweede elftal van een club niet in dezelfde afdeling zou mogen spelen als het eerste team. Juventus maakte gretig gebruik van deze mogelijkhed en was de enige club die dit aanbod aanvaarde. Hun Onder-23 speelde afgelopen seizoen in de Serie C, het derde niveau van het Italiaanse voetbal.

Fagiolo en Portanova speelden afgelopen seizoen respectievelijk twee en drie wedstrijden in het nieuwbakken team. Ook de Nederlander Leandro Fernandes maakte deel uit van de selectie, maar vanwege een ingescheurde meniscus was hij maandenlang uitgeschakeld en was zijn inbreng niet meer dan zes wedstrijden, waarvan zes in competitieverband. "Het was een experimenteel seizoen", blikt Agresti terug. "Het project is erg ambitieus, maar het kost tijd. Het belangrijkste doel was om handhaving te bewerkstelligen en dat is gelukt."

Juventus Onder-23 kende een wisselvallig seizoen. Tijdens de eerste seizoenshelft werden slechts zes van de negentien wedstrijden gewonnen en halverwege het seizoen bezette de ploeg de negende plek met 25 punten. De achterstand op koploper Virtus Entella was inmiddels al 21 punten. Na de jaarwisseling werd er geen progressie geboekt en werd er nogmaals zes keer gewonnen. De ploeg eindigde uiteindelijk op de twaalfde plaats in de Serie C, maar dat wordt niet gezien als een teleurstelling. "Helemaal niet. Het is duidelijk dat wanneer je de naam Juventus draagt, iedereen grote dingen van je verwacht. Maar de Onder-23 is snel opgezet en ik denk niet dat ze het beter zouden kunnen hebben doen, ook gezien de waarde van het team."

Het is een feit dat Juventus Onder-23 afgelopen seizoen een podium bood aan jonge spelers om ervaring op te doen bij de senioren, maar het waren voornamelijk spelers waarbij de kans niet groot is dat we hen ooit gaan zien in de hoofdmacht van de club. De selectie bestond grotendeels uit spelers tussen de 20 en 22 jaar, met vier spelers die deze leeftijd al lang waren gepasseerd. Timothy Nocchi (28 jaar), Benjamin Mokulu Tembe (29 jaar), Raffaele Alcibiade (29 jaar) en Lorenzo Del Prete (33 jaar) kwamen met grote regelmaat in actie voor de ploeg.

Slechts toonaangevend in Serie A

Het project is pas één seizoen oud en het vergt tijd om het tot volle wasdom te laten komen. Het is desondanks interessant om te volgen of Juventus Onder-23 komend seizoen beter en regelmatiger kan presteren en het een podium kan bieden aan het talent dat er rondloopt bij de club, door mogelijk zelfs te promoveren naar de Serie B. Er is echter genoeg werk te verrichten want het is namelijk een feit dat de succesvolste club in het Italiaanse voetbal, niet het meeste talent voortbrengt.

Gekeken naar de laatste Italiaanse selectie voor EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Bosnië waren er slechts twee spelers die een deel van hun opleiding hebben genoten bij Juventus: Kean en Ciro Immobile. Kean zag in november zijn stormachtige ontwikkeling beloond worden met zijn debuut voor de Squadra Azzurra en was in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Liechtenstein voor het eerst trefzeker. Tegen Griekenland kwam de negentienjarige aanvaller niet in actie, waar hij voor de wedstrijd tegen Bosnië al was vertrokken naar Onder-21 voor deelname aan het EK in eigen land. Immobile stapte in 2008 op achttienjarige leeftijd over van de jeugdopleidng van Sorrento naar Juventus, maar wist niet door te breken in Turijn. Hij kwam tot slechts vijf wedstrijden in de hoofdmacht van de club en na verschillende uitleenbeurten vertrok de huidige topschutter van SS Lazio vier jaar na zijn komst naar Genoa.

Juventus was met drie spelers vertegenwoordigd in de basisopstelling bij Italië tegen Bosnië (Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci), maar geen van hen doorliep de opleiding van de club.

Vanuit Italië Onder-21 is het aandeel van Juventus groter, maar nog niet overweldigend. Naast de eerder aangehaalde Kean hebben vier spelers die deel uitmaakten van de EK-selectie een geschiedenis bij I Bianconeri. Emil Audero sloot zich op elfjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van de club en maakte tijdens het seizoen 2016/17 op de laatste speeldag zijn debuut in de hoofdmacht, maar tot een doorbraak kwam het niet. Die doorbraak beleefde de doelman afgelopen seizoen wel op huurbasis bij Sampdoria en die club verzekerde zich deze zomer voor twintig miljoen euro definitief van zijn komst. Filippo Romagna was veertien jaar toen hij Rimini verruilde voor Turijn. De linksback haalde het eerste elftal niet en werd twee zomers geleden verkocht aan Cagliari.

Rolando Mandragora en Riccardo Orsolini waren respectievelijk negentien en twintig jaar oud toen zij zich speler van Juventus mochten noemen en hebben dus geen ervaring in de opleiding van de club. Mandragora werd als groot talent overgenomen van Genoa, maar ook direct weer verhuurd aan Pescara. Een zware voetblessure zorgde ervoor dat de middenvelder tijdens het seizoen 2016/17 niet verder kwam dan één wedstrijd voor de Italiaanse grootmacht en in het volgende seizoen werd hij verhuurd aan Crotone en vorig jaar zomer definitief verkocht aan . Orsolini maakte geen minuut voor Juventus. De vleugelaanvaller werd overgenomen van Ascoli en weer direct verhuurd aan die club. Er volgde een verhuurperiode van een half jaar aan en de afgelopen anderhalf jaar speelde hij voor , wat vanaf deze zomer definitief zijn nieuwe werkgever is.

In de Serie A was Juventus de laatste acht seizoenen op rij oppermachtig en kroonde het zich tot kampioen, maar die suprematie heeft de ploeg niet in het nationale team. Hier is dus nog ruimte voor verbetering en daar liggen kansen voor Juventus Onder-23. Mocht de ploeg erin slagen om mogelijk komend seizoen al stappen te gaan maken, dan zullen de talenten bij de club hier alleen maar profijt van hebben en zal de overstap naar het eerste elftal kleiner worden. Je moet namelijk wel een heel groot talent zijn wil je nu de overstap maken vanuit de jeugd naar een ploeg die bij de wereldtop behoort.