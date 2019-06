Juventus wacht op aanbiedingen voor Higuaín

Juventus wil deze zomer af van Gonzalo Higuaín, maar tot nu toe heeft geen enkele club zich in Turijn voor de spits gemeld.

Higuaín is in Italië opnieuw herenigd met Maurizio Sarri, de nieuwe coach van die de Argentijn onder zijn hoede had bij . Toch staat de clubleiding van de Oude Dame open voor een vertrek van Higuaín. Zijn contract bij Juve loopt over twee jaar af en een verhuizing naar China werd al geopperd, maar de aanvaller is in deze fase van zijn loopbaan terughoudend om daar nu al naartoe te gaan.



De 31-jarige spits gelooft dat hij in Europa ook nog genoeg te bieden heeft, al is dat afgelopen seizoen niet echt tot uiting gekomen. Juve verhuurde Higuaín aan , waar hij slechts acht keer scoorde in 22 optredens. Nadat Sarri hem de tweede seizoenshelft naar haalde kwam de Zuid-Amerikaan zelfs niet verder dan vijf treffers in achttien duels.



Met die cijfers heeft hij de clubleiding van Juventus dus niet echt overtuigd dat hij een tweede kans verdient. De Italiaanse kampioen hoopt zich deze zomer te versterken met een extra spits en Mauro Icardi geldt als voornaamste kandidaat. Om zijn komst te realiseren, moet er eerst een speler worden verkocht.



Gonzalo Higuaín verdient in het Allianz Stadium momenteel 7,5 miljoen euro per jaar en dat salaris is voor veel clubs een struikelblok. Juventus nam hem medio 2016 over van Napoli. Hij scoorde tot nu toe 55 keer in 105 wedstrijden van de Bianconeri.