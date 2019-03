Juventus vreest niet voor schorsing Cristiano Ronaldo tegen Ajax

Directeur Pavel Nedved van is niet bang dat Cristiano Ronaldo de eerste wedstrijd tegen moet missen in de kwartfinale van de . De aanvaller van Juventus imiteerde dinsdag, tijdens de wedstrijd tegen , het 'cojones-gebaar' dat Diego Simeone had gemaakt in de heenwedstrijd in Spanje. Als Ronaldo geschorst wordt, moet hij de eerste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in ieder geval laten schieten.

Simeone vierde de openingstreffer van José María Giménez in de eerste ontmoeting door naar zijn 'cojones' te wijzen, een gebaar dat hem later een boete van 20.000 euro opleverde. Ronaldo was dinsdagavond met een hattrick de grote man in de return en hij imiteerde het gebaar van Simeone na de beslissende penalty die La Vecchia Signora uiteindelijk naar de kwartfinales zond.



"Ik vrees niet voor een schorsing voor Ronaldo", vertelt directeur Nedved bij Sky Italia , in een eerste reactie op de loting. "Het was een gebaar dat op het veld werd gemaakt en op het veld zal blijven. Hij reageerde gewoon op alle hoon die hij over zich heen kreeg in Madrid en door de uitsupporters in ons eigen stadion." Over de koppeling tegen Ajax zegt Nedved dat hij 'niet gelukkig en niet ongelukkig' is.



"Het worden twee prachtige wedstrijden. Ik heb genoten van Ajax tegen , dus we moeten op onze hoede zijn", benadrukt de Tsjech, die ook ingaat op de situatie van trainer Massimiliano Allegri. De beslissing of zijn tot medio 2020 doorlopende contract wordt verlengd, is 'vooruitgeschoven' naar juni. "We zijn blij met Allegri. Wat hij presteert in de , is ongekend. Onder zijn leiding staan we achttien punten los in de competitie en doen we nog mee in de Champions League. We zijn precies waar we willen zijn."