Juventus volgt Valencia-talent Ferran Torres op de voet

Ferran Torres heeft zich in de kijker gespeeld bij Juventus. De 19-jarige Spanjaard maakt dit seizoen veel indruk bij Valencia.

is nog ongeslagen in de en na twaalf speelronden heeft de ploeg één punt voorsprong op concurrent . Goal weet dat de Italiaanse kampioen ook al aan volgend seizoen denkt. Men houdt daarom de verrichtingen van Ferran Torres goed in de gaten.

De middenvelder uit kreeg deze jaargang in LaLiga al net zo vaak een basisplek als in het hele vorige seizoen. Trainer Albert Celades, die in september Marcelino afloste, liet hem al twaalf keer meedoen. Torres was trefzeker tegen Granada en in de -wedstrijd tegen .

Het jonge talent, dat deze interlandperiode deel uitmaakt van Spanje Onder-21, heeft in Mestalla een contract tot medio 2021 en in die verbintenis staat een afkoopsom van 100 miljoen euro. Valencia staat na dertien speelronden negende in LaLiga en vecht tegen en om overwintering in de Champions League.

Behalve Torres is Juventus ook geïnteresseerd in Marash Kumbulla, een 19-jarige verdediger van Hellas Verona. In recente transferperiodes richtte de Oude Dame zich vooral op gevestigde namen, zoals Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey en Matthijs de Ligt, maar nu lijkt men zich meer te concentreren op jonge beloften.

Na de interlandperiode hervat Juve de Italiaanse competitie met een uitwedstrijd tegen Atalanta. Drie dagen later, op dinsdag 26 november, komt op bezoek. Het team van Maurizio Sarri is al geplaatst voor de tweede ronde van het miljoenenbal.