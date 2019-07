'Juventus versnelt jacht op De Ligt in komende uren met verbeterd bod'

Juventus wil deze week de transfer van Matthijs de Ligt afronden.

Tot op heden heeft de Italiaanse grootmacht geen succes geboekt aangaande de onderhandelingen met , dat een bod van vijftig miljoen euro reeds van tafel heeft geveegd. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat in de komende uren het bod verhogen.

Nicoló Schira, journalist van de roze sportkrant, meldt dat Juventus zich in de komende uren bij Ajax gaat melden met een sterk verbeterd bod. Naar verluidt zou Ajax zelfs al een aanbieding van 67 miljoen euro hebben ontvangen, een bod dat mogelijk bonussen bevat. Ajax zou volgens Schira echter vasthouden aan de vraagprijs van 75 miljoen euro.



Juventus reist binnenkort af naar Azië om zich daar voor te bereiden op het komende seizoen. Volgens onder meer Tuttosport en Sky Italia wil de grootmacht de deal dan ook voor zaterdag beklinken. Laatstgenoemde medium stelt dat Juventus sterk staat in de onderhandelingen, ook omdat Paris Saint-Germain en definitief zijn afgehaakt.



De Ligt heeft al een persoonlijk akkoord met Juventus, waardoor alleen de clubs nog tot een overeenkomst moeten komen. De Ligt en zijn entourage zouden vorig jaar hebben afgesproken dat de verdediger nu voor vijftig miljoen had mogen vertrekken. Ajax zou momenteel echter meer willen incasseren, mede vanwege de ontwikkeling van De Ligt afgelopen seizoen en zijn nieuwe status.