'Juventus vergroot concurrentie voor De Ligt mogelijk met winterse deal'

Juventus raakte aanvoerder Giorgio Chiellini vroeg in het seizoen kwijt met een zware knieblessure.

Het centrum van de verdediging werd in de afgelopen maanden daardoor meestal gevormd door Leonardo Bonucci en nieuwkomer Matthijs de Ligt.

La Vecchia Signora maakt defensief gezien echter niet altijd een even zekere indruk en La Gazzetta dello Sport meldt nu dat de Italiaanse grootmacht in januari mogelijk de transfermarkt opgaat voor een nieuwe centrale verdediger.

werd in de zomer al in verband gebracht met de komt van Jérôme Boateng en de roze sportkrant bericht dat de club in de winterse transferperiode een nieuwe poging zou kunne wagen om de 31-jarige verdediger binnen te halen.

De 76-voudig international van Die Mannschaft is zijn basisplaats in Beieren niet meer zeker en in de Duitse pers werd eerder al gespeculeerd dat Bayern een vertrek van Boateng niet in de weg zou staan.

De zware knieblessure bij Niklas Süle, die dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt, zou wel roet in het eten kunnen gooien. Bayern wordt echter ook in verband gebracht met de komst van Athletic Club-verdediger Unai Núñez.

De Duitsers zouden Boateng in januari kunnen verkopen om geld binnen te halen voor een deal met de Baskische club. De eventuele komst van Boateng kan slecht nieuws betekenen voor De Ligt, die een moeizame eerste paar maanden doormaakt in Turijn en in dat geval met een concurrent van naam te maken krijgt.

Trainer Maurizio Sarri heeft naast Bonucci verder nog de beschikking over Merih Demiral en Daniele Rugani voor het hart van zijn verdediging. Laatstgenoemde kwam dit seizoen echter pas eenmaal in actie in de en de 25-jarige Italiaan heeft zijn langste tijd bij Juventus mogelijk al gehad.