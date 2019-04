'Juventus vergeet De Ligt en gaat voor megadeal met Barcelona'

Juventus richt zich naar verluidt niet meer op de komst van Matthijs de Ligt, maar op Barcelona-speler Samuel Umtiti.

Juve werd maandenlang in verband gebracht met De Ligt, maar het lijkt erop dat de negentienjarige Oranje-international van zijn toekomst gaat verbinden aan . wil echter wel een verdediger strikken en richt de pijlen daarom op Samuel Umtiti.



Volgens Rai Sport is Juventus bereid om uit de race om de handtekening van De Ligt te stappen, ook om een 'veiling' aangaande de Nederlander te voorkomen. De topclub wil dan wel graag met Barcelona overeenstemming zien te vinden over Umtiti, die de defensie van la Vecchia Signora van een kwaliteitsimpuls moet voorzien.



Directeur spelersbeleid Marc Overmars heeft al aan Juventus-directeur Fabio Paratici aangegeven dat De Ligt 'hoogstwaarschijnlijk' naar Barcelona gaat verkassen, waardoor de Italianen verder moeten zoeken. Ook vanwege het naderende pensioen van Andrea Barzagli denkt Juventus nu aan de Franse verdediger, die nog tot medio 2023 vastligt bij Barcelona.



Juventus heeft al contact met de Catalaanse topclub inzake een transfer. Barcelona zou weinig weerstand bieden bij een vertrek van de wereldkampioen, aangezien men al veel capabele centrale verdedigers in huis heeft. Juventus zou naar verluidt ongeveer tachtig miljoen euro moeten bieden als men de volledige medewerking wil van Barcelona.