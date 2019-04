Juventus staat open voor verkoop Paulo Dybala, maar biedingen blijven uit

Juventus staat open voor het idee om Paulo Dybala tijdens de zomerse transfermarkt te verkopen, zo begrijpt Goal.

De Argentijnse international wordt niet langer beschouwd als een integraal onderdeel in de toekomstplannen van i Bianconeri . Er volgt een zomer van verandering in Turijn en Dybala zou mogelijk het slachtoffer kunnen worden. De komst van Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 heeft ervoor gezorgd dat de 25-jarige een ondersteunende rol heeft gekregen en niet langer de leidende speler was.

Om een speler met de kwaliteiten van Dybala als een back-up te hebben is een voor de hand liggende bonus voor , maar de speler wil meer. Het is zijn ambitie dat hij op clubniveau een leidende rol moet vervullen. Een dergelijke status heeft hij in Turijn niet, waarbij trainer Massimiliano Allegri hem vraagt om niet op zijn natuurlijke positie te spelen om tegemoet te komen aan de behoeften van Ronaldo.

Dybala was dit seizoen 10 keer trefzeker in 39 wedstrijden, maar zijn situatie is ingewikkeld geworden en belangrijke beslissingen volgen nu waar zijn carrière op een kruispunt staat. Als Allegri aanblijft als trainer van Juve en speculaties dat hij een doelwit zou kunnen zijn van andere vooraanstaande Europese clubs, lijkt de toekomst van Dybala ergens anders te liggen.

De Zuid-Amerikaan is al in de pikorde gedaald en zal binnenkort Aaron Ramsey begroeten als nieuwe ploeggenoot. De creatieve middenvelder stapt transfervrij over van naar Juventus zodra hij aan het einde van zijn contract is. Het zou kunnen zijn dat er een rol wordt gevonden voor Dybala naast de Welshman, maar een dergelijke beslissing hangt af van wie de leiding heeft in de dug-out.

Het lijkt erop dat Allegri blijft waar hij is en dat versoberd het beeld van Dybala, waarbij Juventus ervan bewust is dat een verkoop nog steeds als een economisch risico kan worden beschouwd. Er zijn op dit moment nog geen aanbiedingen voor de aanvaller, maar er is in het verleden veel belangstelling geweest in zijn diensten.

Paris Saint-Germain, en zijn in het verleden allemaal in verband gebracht met Dybala. Juventus zou waarschijnlijk geen problemen hebben om een koper te vinden als ze de Argentijn beschikbaar zouden stellen, maar ze zouden een financiële klap krijgen.

Nadat Dybala in 2015 voor 32 miljoen euro werd overgenomen van Palermo, plus nog eens acht miljoen euro aan bonussen, werd er in vier jaar tijd meer van hem verwacht en de hoop was dat zijn waarde op dit punt aanzienlijk zou zijn gestegen. Het is nu nog afwachten wat het gangbare bedrag zou zijn voor een speler die nog een contract heeft tot de zomer van 2022.

Vertegenwoordigers van Dybala zijn al begonnen om informele discussies te voeren over de toekomst van hun cliënt, om niet te worden verrast. De voorkeur van alle betrokkenen zouden zijn om in Turijn te blijven, maar de onzekerheid rondom de negentienvoudig international blijft voortduren.