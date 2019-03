Juventus spreekt in statement van 'kleine blessure' bij Ronaldo

Cristiano Ronaldo maakt zich geen zorgen over zijn blessure die hij maandagavond opliep in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië.

De aanvoerder van Portugal liet zich na een half uur spelen vervangen met een hamstringblessure. De aanvaller van gaat ervan uit dat hij in de kwartfinale van de tegen in actie kan komen.

Ajax ontvangt Juventus op woensdag 10 april en gaat een week later, op dinsdag 16 april, op bezoek bij de Italiaanse grootmacht. Ronaldo verwacht gewoon te kunnen spelen in beide duels. "Mijn blessure? Ik maak me geen zorgen. Ik ken mijn lichaam en over twee weken kan ik weer spelen", aldus Ronaldo na afloop van het 1-1 gelijkspel tegenover de aanwezige media.



Ronaldo raakte in een sprint geblesseerd aan zijn hamstring. Hij greep direct naar het onderbeen en gaf aan dat hij gewisseld moest worden. Afgaande op de reactie van Ronaldo lijkt zijn kwetsuur mee te vallen. Op het moment dat Ronaldo het veld verliet keek Portugal tegen een 0-1 achterstand aan na een goal van Dusan Tadic. Dankzij Danilo Pereira hield de regerend Europees kampioen een punt over aan het duel.



Ronaldo gaf na afloop aan dat hij stevig baalde van het gelijkspel. Na twee wedstrijden staat Portugal op twee punten, doordat het eerste EK-kwalificatieduel met Oekraïne in 0-0 eindigde. "Ik vind dat we goed gespeeld hebben in beide wedstrijden. Vanavond wilde de bal er gewoon niet in, dat gebeurt soms. Als je ook maar iets van voetbal begrijpt, zie je in dat Portugal beide wedstrijden had moeten winnen."

Update 26 maart 16.10 uur - Juventus spreekt in statement van 'kleine blessure' bij Ronaldo

Juventus heeft in een statement op de officiële website gereageerd op de blessure die Cristiano Ronaldo opliep in de interland tussen Portugal en Servië (1-1). De sterspeler van la Vecchia Signora moest na dertig minuten spelen het veld verlaten met een spierblessure en heeft volgens de Italiaanse club een 'kleine blessure aan de dij' opgelopen. Juventus meldt dat men nieuwe onderzoeken gaat uitvoeren om te kijken wanneer Ronaldo weer in actie kan komen.