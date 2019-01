'Juventus rondt komst grootverdiener Aaron Ramsey volgende week af'

Juventus kreeg onlangs op het laatste moment nog concurrentie van Paris Saint-Germain in de strijd om de handtekening van de Aaron Ramsey.

De middenvelder kan aankomende zomer na elf jaar transfervrij kan vertrekken bij Arsenal. La Vecchia Signora lijkt nu echter toch aan het langste eind te hebben getrokken, want onder meer Sky Italia maakt melding van een akkoord tussen de Italiaanse grootmacht en de Welshman over een overstap na afloop van dit seizoen.

De doorgaans goed ingevoerde Italiaanse sportzender meldt dat beide partijen woensdagavond tot een akkoord zijn gekomen. Na de wedstrijd om de Italiaanse Super Cup tussen Juventus en AC Milan van aankomende woensdag staat er een nieuw onderhoud met de zaakwaarnemer van Ramsey op het programma om de laatste details glad te strijken. Of de Welshman dan zelf ook meteen naar Italië afreist voor de medische keuring is overigens nog niet duidelijk.



The Guardian weet hieraan toe te voegen dat Ramsey een vijfjarig contract kan signeren in Turijn en met ingang van het aankomende seizoen acht miljoen euro per jaar gaat verdienen. De middenvelder hoeft dan alleen Cristiano Ronaldo, die naar verluidt een jaarsalaris van dertig miljoen euro opstrijkt, voor zich te dulden in het salarishuis van Juventus, aangezien spelers als Paulo Dybala en Douglas Costa minder verdienen.



Massimiliano Allegri en technisch directeur Fabio Paratici zijn volgens de Engelse kwaliteitskrant bijzonder gecharmeerd van de kwaliteiten van Ramsey en zouden voor de 58-voudig international een basisrol in gedachten hebben. Allegri is namelijk van plan om volgend seizoen met een middenveld met Miralem Pjanic, Blaise Matuidi en Ramsey te gaan spelen, waardoor Emre Can, Rodrigo Bentancur en Sami Khedira genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Laatstgenoemde is overigens mogelijk op weg naar de uitgang van het Allianz Stadium.