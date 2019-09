Juventus: "Ronaldo verdiende de award in plaats van Messi"

Cristiano Ronaldo greep deze week naast de titel voor beste voetballer ter wereld en volgens directeur Fabio Paratici is dat onterecht.

Messi kreeg maandag in Milaan de award voor FIFA Best Men's Player uitgereikt. Ronaldo, die ontbrak op het gala, eindigde achter Messi en Virgil van Dijk op de derde plaats. "We zijn teleurgesteld. Hoewel we Messi respecteren, denken we dat Ronaldo na vorig seizoen, waarin hij de , en Super Cup won, de prijs wel had verdiend."

Paratici benadrukte in Corriere dello Sport ook dat Ronaldo een goed -seizoen speelde. De Portugees was de enige speler van die scoorde na de groepsfase. In totaal was de routinier zes keer trefzeker in negen duels. Messi maakte er twaalf in tien optredens.

Ronaldo miste volgens zijn club het voetbalgala in Italië vanwege een dijbeenblessure. Hij kwam dinsdagavond daarom niet in actie in Brescia, waar de Oude Dame met 1-2 wist te winnen. Het is niet bekend of Ronaldo er komend weekend wel weer bij is, als Juve bezoek krijgt van .

Bij de uitverkiezing voor de beste speler ter wereld mochten aanvoerders en bondscoaches van nationale teams en een selectie van journalisten op hun drie favorieten stemmen. Messi zette Ronaldo op de tweede plaats, maar de Portugees had geen punten over voor de Argentijn. Hij koos voor Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Kylian Mbappé.

De 34-jarige superster van Juventus plaatste tijdens het evenement wel een foto met een cryptisch onderschrift op Instagram. "Geduld en vastberadenheid zijn twee eigenschappen die de professional onderscheidt van de amateur. Alles dat vandaag de dag groots is, begon klein. Iemand kan niet alles doen, maar alles doen kan wel je dromen laten uitkomen. Probeer in gedachten te houden dat na de nacht altijd de dageraad aanbreekt."