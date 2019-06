Juventus overweegt verkoop Mandzukic; Sarri geeft Higuaín hoop

De aanvaller tekende in april nog een nieuw contract, maar zou net als Massimiliano Allegri deze zomer kunnen vertrekken uit de Allianz Arena.

staat open voor een verkoop van aanvaller Mario Mandzukic en Goal begrijpt de club deze zomer zal luisteren naar aanbiedingen voor de Kroatische international. Mandzukic tekende in april nog een nieuw tweejarig contract bij i Bianconeri , maar een vertrek van trainer Massimiliano Allegri zal de oorspronkelijke zomerse transferplannen van de club doen veranderen.

De komst van een nieuwe centrale verdediger blijft een prioriteit, terwijl er ook naar verdere versterking voor het middenveld zal worden gezocht ondanks dat het feit dat de Italiaanse landskampioen zich transfervrij al verzekerd heeft van de komst van 's Aaron Ramsey.

La Vecchia Signora wil ook graag de aanvalslinie een opfrisbeurt geven. Het verkopen van spelers is daarvoor noodzakelijk en als gevolg daarvan wordt Mandzukic als overbodig beschouwd.

De voormalige aanvaller van was dit seizoen in 33 wedstrijden in alle competities 10 keer trefzeker en gaf 7 assists. Vanwege een reeks blessures was zijn inbreng in de tweede helft van het seizoen beperkt.

De 89-voudig international kreeg desondanks een nieuw contract aangeboden, maar nu Maurizio Sarri in de komende dagen de opvolger zal worden van Allegri, zal hij waarschijnlijk verder in de pikorde dalen.

De -manager heeft een sterke relatie met Gonzalo Higuaín. Hij coachte de Argentijnse spits tijdens het seizoen 2015/16 toen hij 36 keer scoorde in de namens SSC en waarmee hij een transfer verdiende naar Juventus.

Het leek alsof zijn tijd in Turijn voorbij was. Na de komst van Cristiano Ronaldo werd Higuaín voor een jaar uitgeleend aan . De voormalige spits van had het echter niet makkelijk in San Siro en in januari werd hij hereningd met Sarri op Stamford Brige, waar hij hoopte zijn topvorm weer te vinden. Dat was niet het geval. De 31-jarige spits scoorde slechts vijf keer in achttien wedstrijden voor the Blues .

De komst van Sarri bij Juventus biedt echter hoopt voor Higuaín. De voormalige coach van zou zich wederom kunnen wenden tot de speler die zo'n grote rol speelde in het opbouwen van zijn reputatie in de top van de Serie A.

Dat zou waarschijnlijk slechts nieuws betekenen voor Mandzukic. Zijn verkooop zou geld opleveren voor het aantrekken van een jongere aanvaller ter aanvulling op Ronaldo en Higuaín. 's Federico Chiesa is een van de spelers die de laatste tijd gelinkt in aan de Scudetto-winnaar.