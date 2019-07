Juventus overklast Europese concurrenten en blijft transfermarkt domineren

De Italiaanse kampioen heeft deze zomer een paar indrukwekkende transfers gerealiseerd, die de problemen bij clubs als Manchester United benadrukken.

Toen dinsdag Adrien Rabiot presenteerde, was dat de bevestiging van de komst van één van de meest gewilde transfervrije spelers op de markt. Rabiot stond ook op het lijstje bij clubs als en , maar de Fransman koos voor een verhuizing naar Turijn.



De nieuweling van Paris Saint-Germain is de zoveelste topspeler die transfervrij naar de Oude Dame is gekomen, maar je zou kunnen zeggen dat hij niet eens de beste van deze zomer is. Die eer lijkt voor Aaron Ramsey te zijn, de oud-speler van die onder Maurizio Sarri de nodige dynamiek zal toevoegen op het middenveld.



Maar Rabiot en Ramsey zijn geen van beide de grootste nieuweling deze zomer. De beste moet nog komen. Dat is Matthijs de Ligt, wiens komst voor 70 miljoen euro ieder moment kan worden aangekondigd. Zijn status als het grootste verdedigingstalent van zijn generatie groeit iedere dag. Zijn keuze voor Juventus bevestigt dat hij gelooft dat de Italiaanse grootmacht het beste past bij zijn ontwikkeling.



United en zullen ongetwijfeld kunnen concurreren en misschien zouden ze Juve zelfs overtreffen als het gaat om salarissen en andere betalingen. Maar dat de Italianen een speler als De Ligt kunnen halen, zegt heel veel over waar de club nu staat.



Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en de terugkerende Gianluigi Buffon zorgen ervoor dat de Oranje-international zijn kwaliteiten als verdediger in een ideale omgeving kan blijven ontwikkelen. De drie aanwinsten - en niet te vergeten de veelbelovende Luca Pellegrini - vormen misschien wel de beste groep nieuwelingen die deze zomer door een club is binnengehaald.



voert natuurlijk de lijst aan als het gaat om wie de meeste miljoenen heeft uitgegeven, maar Juventus lijkt veel slimmer zaken te hebben gedaan. En dat allemaal voor een fractie van wat Real betaalde voor Eden Hazard en Luka Jovic.



Juventus, dat in 2006 werd teruggezet naar de Serie B, heeft in slechts twaalf jaar na de terugkeer op het hoogste niveau dit punt bereikt. Ondertussen werden acht landstitels gewonnen, bereikte men twee -finales en liet de club een splinternieuw stadion bouwen. De Italianen zijn toonaangevend in het zaken doen op het veld en daarbuiten en ze dienen als voorbeeld voor iedere andere club.



Ze slingeren niet van de ene potentiële oplossing naar de andere, zonder na te denken wat het gevolg is, zoals men dat op Old Trafford wel doet. Er wordt door Juve een duurzaam beleid gevoerd en er is een duidelijke visie aanwezig die doorstroomt naar iedere afdeling binnen de club.

Hoewel Sarri wel geraadpleegd zal worden zolang hij in Turijn de hoofdtrainer is, is hij niet degene die de spelers contracteert. Deals met spelers worden elders binnen de clubleiding uitgevoerd en Pavel Nedved is samen met directeur Fabio Paratici het brein achter de strategie van Juve op de transfermarkt.



Vooral Paratici wordt gezien als de drijvende kracht achter het binnenhalen van Cristiano Ronaldo, een jaar geleden. Voormalige CEO Giuseppe Marotta had zijn bedenkingen bij de torenhoge transfersom van de Portugees.



Marotta vertrok vorig seizoen en is nu werkzaam bij Inter, waar hij Antonio Conte aanstelde als nieuwe hoofdcoach. In zijn tijd bij Juve haalde hij Conte ook al binnen.



En Juventus is zeker nog niet klaar. Een akkoord met Merih Demirel, een 21-jarige Turkse centrumverdediger van , zal naar verwachting binnenkort worden bevestigd. Mogelijk wordt hij echter komend seizoen nog verhuurd.



Cristian Romero, ook een verdediger, zou de komende dagen eveneens een transfer afgerond kunnen zien worden. Ook deze speler van Genoa wordt misschien eerst uitgeleend voordat hij een kans krijgt in het eerste van Juve.



Maar het grote 'target' is nog steeds Paul Pogba, een transfervrije aanwinst in 2012 die de Oude Dame vier jaar later voor 100 miljoen verkocht. Hoewel hij nog een meerjarig contract heeft bij Manchester United en Real Madrid ook geïnteresseerd is, heeft Juventus de hoop nog niet opgegeven.



De club verwacht deze zomer nog wel wat miljoenen te verdienen, aangezien Sami Khedira, João Cancelo, Mario Mandzukic en Gonzalo Higuaín wellicht een nieuwe club mogen zoeken. Met de opbrengsten uit die transfers kan Juve de transfermarkt op voor Pogba. Zelfs Mauro Icardi kan trouwens als potentiële nieuweling worden gezien.



Deze zomer markeert de voortzetting van een zeer effectief transferbeleid bij de Italiaanse kampioen. Een beleid dat van Juve de meest georganiseerde en vooruitstrevende voetbalonderneming van heel Europa maakt.

Terwijl clubs als United moeite hebben om deals over de streep te trekken - zelfs als het gaat om een nieuwe technisch directeur - stippelt Juve zeer nauwkeurig z'n koers uit. Je zou kunnen zeggen dat de club United heeft afgetroefd bij de komst van Rabiot, De Ligt en misschien ook Pogba. De recordkampioen van Italië is letterlijk en figuurlijk in een andere league , ondanks een omzetsverschil van bijna 300 miljoen euro tussen beide clubs.



Buiten het veld doet Juventus dus uitstekende zaken. Maar hoewel men al jaren de domineert, is er nog veel werk te verrichten om het potentieel op het veld te benutten.



Op sommige momenten speelde het elftal afgelopen seizoen te veel in één tempo. Hun gebrek aan aanvalsdrang werd pijnlijk afgestraft door , in de kwartfinales van de Champions League. Ronaldo liet zich gelden - hij was de enige Juventus-speler die scoorde in de knock-outfase - maar op andere posities kwamen de Italianen tekort.



De vertrokken Massimiliano Allegri kreeg veel verwijten. Hij bleek niet in staat zijn ploeg uit een lastige situatie te halen en een wedstrijd te laten kantelen met wissels. De nationale competitie is steeds minder een uitdaging voor de club en de Champions League is daarom de échte test van hun capaciteiten.



Juve haalde de afgelopen vijf seizoenen tweemaal de grote finale van de Champions League, maar er is in dat toernooi meer consistentie nodig om echt als een grootmacht te worden beschouwd.



Dat wordt Sarri's grootste uitdaging. Dankzij alweer een slimme transferzomer krijgt de 60-jarige trainer alle mogelijkheden om te slagen.