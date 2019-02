Juventus over komst Ronaldo: "We moesten de boel opschudden"

Al jaren werd gesproken over de dag waarop Cristiano Ronaldo zou vertrekken bij Real Madrid, maar afgelopen zomer was het daadwerkelijk zover.

Voor een bedrag van minstens honderd miljoen euro maakte de aanvaller de overstap naar Juventus. In gesprek metLa Gazzetta dello Sport doet sportief directeur Fabio Paratici een boekje open over de wijze waarop de veelbesproken transfer tot stand kwam. Juventus kon aanvankelijk niet geloven dat Ronaldo naar Turijn wilde komen, zegt Paratici in een uitgebreid monoloog.

Het begon allemaal met de wedstrijden tussen Juventus en Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Rond die duels sprak Paratici 'zoals wel vaker' met Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo. Het gesprek nam een verrassende wending. "Hij zei: 'Je gelooft het misschien niet, maar als Cristiano vertrekt bij Real Madrid, dan wil hij naar Juventus.' Hij zei dat een transfer minder gecompliceerd zou zijn dan ik misschien dacht. Toen ben ik me erin gaan verdiepen."



"Toen we in gesprek waren over de fenomenale João Cancelo (overgekomen van Valencia, red.), keek Mendes mij aan en vroeg: 'Weet je nog waar we het over hebben gehad? Je zult zien dat Ronaldo gaat vertrekken bij Real Madrid. En hij wil alleen naar Juventus gaan. Als je hem wilt, dan is hij er klaar voor.' In ons volgende gesprek vroeg ik Mendes aan wat voor bedragen ik moest denken. Hij antwoordde: 'Dit is zijn salaris en dit is de transfersom'." Ronaldo tekende uiteindelijk een vierjarig contract, naar verluidt ter waarde van dertig miljoen euro per seizoen.



"Ik zei dat ik over een paar dagen van me zou laten horen", blikt de beleidsbepaler van Juventus terug. "Als ik 'nee' had gezegd, dan had hij meteen contact gezocht met andere clubs. Het waren uren van extreme spanning en vol adrenaline. Er ging veel door mijn hoofd heen. We hebben Gonzalo Higuaín, zo dacht ik, die we zouden moeten verkopen. Maar Ronaldo is een ster die meerdere deuren opent, zowel op sportief als commercieel gebied. Ik heb mezelf toen overtuigd dat we het in ieder geval moesten proberen. Tot dat moment had ik het er met niemand over gehad bij Juventus."



In juni volgde echter een gesprek met het management van de club. En al gauw waren alle partijen het erover eens dat Juventus op de een of andere manier voor een nieuwe prikkel moest zorgen. Dat Ronaldo mogelijk zou komen, wist alleen Paratici nog. "Na het vertrek van Gianluigi Buffon, de zevende Scudetto op rij en een pijnlijke uitschakeling in de Champions League moest er iets gebeuren om de selectie weer te motiveren. Voetbal draait niet alleen om techniek, maar ook om passie. Het vereist talent én de juiste mentaliteit. Ik sprak met Andrea Agnelli (voorzitter, red.) en Pavel Nedved (vicevoorzitter) en we waren het allemaal eens: we moesten de boel flink opschudden."



"We hadden behoefte aan een positieve schok die Juventus over bepaalde grenzen heen kon tillen. Dus ik zei tegen Agnelli en Nedved dat ik wel een idee had. 'Het moet nog geëvalueerd worden, dus ren niet meteen lachend uit het raam. Er zijn twee manieren om de ploeg te motiveren. Over de eerste manier kan ik nu niets zeggen; de andere manier is om Ronaldo binnen te halen.' De eerste manier was om Mauro Icardi te kopen, waarna de hel zou losbarsten. Andrea keek me aan en moest lachen. 'Laat het me uitleggen', zei ik meteen. Want op dat moment geloofde niemand dat we Ronaldo konden binnenhalen voor het bedrag dat Mendes had genoemd.""'Mendes zei dat ik jullie duidelijk moest maken dat Ronaldo naar Juventus zal komen, als wij hem willen en voldoen aan zijn eisen.' Hij wilde nergens anders heen dan Juventus. Een plan B was er niet. Doodse stilte. Je moet goed begrijpen dat Andrea niet zomaar een voorzitter is; hij kent de voetbal- en de zakenwereld goed. En hij wil Juventus altijd groter maken", legt de sportief directeur uit. "'Geef me een moment om erover na te denken', zei hij. Ik was allang blij dat ze niet uit het raam waren gesprongen. Diezelfde middag vroeg hij me om de bedragen die we hadden besproken nog eens te bevestigen. Want als het klopte wat ik zei, dan zouden we er werk van maken."