Juventus neemt maatregelen en plaatst beloften in quarantaine

De kraker tussen Juventus en Internazionale van zondagavond is uitgesteld tot 13 mei uit angst voor het coronavirus.

Ook het beloftenelftal van la Vecchia Signora heeft nu te maken gekregen met het snel om zich heen grijpende COVID-19.

De Italianen laten namelijk weten dat het Onder-23-elftal voorlopig in quarantaine is geplaatst. Deze beslissing is genomen vanwege de wedstrijd die Onder-23 afgelopen zondag speelde tegen Pianese.

Bij deze club uit de Serie C werd zaterdag bij drie spelers het coronavirus vastgesteld. Ook bij een van de teammanagers werd besmetting met het virus geconstateerd.

De beloften hebben inmiddels van hun club te horen gekregen dat zij tot 8 maart thuis in quarantaine moeten blijven.

De spelers staan tot die tijd in constant contact met de medische staf en ook de gemeente Alessandria, waar het complex van de Onder-23 is gevestigd, houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Juventus voegt toe dat geen enkele speler vooralsnog tekenen van het coronavirus vertoont.

In Italië zijn inmiddels meer dan 1.000 besmettingen met het virus vastgesteld en 29 mensen zijn tot nu toe overleden aan de gevolgen van de uitbraak.