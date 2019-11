'Juventus moet ruimte maken voor deal van 35 miljoen euro met Barcelona'

Ivan Rakitic komt dit seizoen weinig aan spelen toe bij Barcelona en lijkt in januari dan ook de deur van Camp Nou achter zich dicht te gaan trekken.

Volgens Sport heeft momenteel de beste papieren voor zijn komst in handen, aangezien Rakitic zelf graag naar de koploper van de wil verkassen.

Dit betekent slecht nieuws voor andere geïnteresseerden. Onder meer en een aantal Engelse clubs werd in de afgelopen maanden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever voor Rakitic, maar zij lijken achter het net te gaan vissen. Bovengenoemde Catalaanse sportkrant weet toe te voegen dat Barça onlangs nog een bod van vijftien miljoen euro uit Engeland heeft afgewezen omdat het een hogere vergoeding wenst te ontvangen voor Rakitic.

Lees beneden verder

De 31-jarige middenvelder, die nog vastligt tot medio 2021, moet naar verluidt namelijk minstens 35 miljoen opleveren. Het salaris van Rakitic zou nog wel voor problemen kunnen zorgen in Turijn: de Kroaat incasseert momenteel acht miljoen euro op jaarbasis en zou daarmee hoog in het salarishuis van la Vecchia Signora terechtkomen.

Als Juventus Rakitic inderdaad in wil lijven zal het eerst afscheid moeten nemen van een aantal middenvelders, zo klinkt het verder. Sami Khedira en Emre Can lijken daarbij de meest waarschijnlijke kandidaten voor een transfer, aangezien de Italianen momenteel met Blaise Matuidi in gesprek zijn over een contractverlenging.

Trainer Maurizio Sarri kan voor zijn middenrif verder ook nog beschikken over Miralem Pjanic, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot en Rodrigo Bentancur.