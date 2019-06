Juventus maakt werk van komst Pogba; stevige concurrentie van Real Madrid

De Italiaanse landskampioen hoopt dat ze de Fransman terug kunnen halen naar Turijn, maar Zinédine Zidane's ploeg heeft ook interesse.

maakt werk van de komst van Paul Pogba, maar accepteert dat ze met stevige concurrentie te maken krijgen van voor de handtekening van de middenvelder van .

Volgens bronnen in de buurt van de -kampioen heeft sportief directeur Fabio Paratici een ontmoeting gehad met directeuren van United om een mogelijke transfer van de Franse WK-kampioen te bespreken. Deze ontmoeting was er terwijl hij in Engeland was om de komst van Maurizio Sarri af te ronden.

Juve is nu van pan om een officeel bod op de 26-jarige voor te bereiden, naar verwachting in de buurt van 130 tot 140 miljoen euro. Pogba vertrok in 2016 bij La Vecchia Signora om terug te keren naar United.

Ze accepteren echter wel dat Real ook grote interesse heeft om Pogba vast te leggen. Hij wordt beschouwd als een topdoelwit voor trainer Zinédine Zidane en de Madrilenen zouden erg geïnteresseerd zijn om hem naar het Estadio Bernabéu te halen.

De Spaanse krant ABC meldt dat Real een bod van 125 miljoen euro wil uitbrengen op Pogba en hem een salaris wil aanbieden dat overeenkomt met dat van Eden Hazard, net onder het bedrag dat aanvoerder Sergio Ramos opstrijkt. Juve wil graag de strijd aangaan met Real, waar de transfer van Cristiano Ronaldo naar de club het bewijs is dat niets onmogelijk is.

Manchester blijft ondertussen vastbesloten om Pogba te behouden en wil hem niet verkopen, wat het gezag van manager Ole Gunnar Solskjaer zal ondermijnen. De Noor wil nog altijd zijn team rond de Fransman opbouwen. Dat plaatst the Red Devils is een sterke positie bij het onderhandelen over een mogelijke verkoop. Ze kunnen zo veel mogelijk geld eisen als ze willen als de gesprekken zouden vorderen en als de interesse van Juve en Real gevolgd wordt door concrete aanbiedingen.

Juventus was ook afgelopen seizoen dominant in Italië en won hun achtste landstitel op rij onder voormalig trainer Massimiliano Allegri. In de werd geen succes geboekt. Met het aantrekken van Ronaldo was er de hoop dat er een einde gemaakt aan het 23 jaar wachten op een Europese hoofdprijs, maar bleek in de kwartfinale te sterk te zijn.

De komst van Pogba zou nog meer de nadruk leggen op de ambitie om ook in Europa succes te boeken. De club heeft zich al verzekerd van de transfervrije komst van 's Aaron Ramsey en Paris Saint-Germain-middenvelder Adrian Rabiot is ook in beeld.

De club heeft ook nog altijd interesse in Mauro Icardi, ondanks dat Juve er niet happig op is om Paulo Dybala de omgekeerde weg naar te laten bewandelen als onderdeel van een deal voor de Argentijnse spits.

Rechtsback João Cancelo staat op zijn beurt klaar om te vertrekken. staat op het punt om de komst van de Portugees af te ronden. De Engelsen zullen vijftig miljoen euro plus aanvullende bonussen betalen.

Aanvullend verslag van Kris Voakes en Alberto Piñero