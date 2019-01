Juventus maakt transfer van twee keer vier miljoen wereldkundig

De wegen van Medhi Benatia en Juventus scheiden per direct, zo brengt de Italiaanse koploper maandagavond naar buiten.

Juventus meldt dat men overeenstemming heeft bereikt met Al-Duhail over een transfer van de verdediger. Met de overstap van de 31-jarige Marokkaan is een bedrag van maximaal tien miljoen euro gemoeid.



Juve en Al-Duhail zijn een vast transferbedrag van acht miljoen euro overeengekomen. Dat bedrag wordt in twee termijnen betaald en moet uiterlijk in oktober van dit kalenderjaar zijn overgemaakt. Aan de hand van sportieve doelstellingen kan de transfersom voor de verdediger nog eens met maximaal twee miljoen euro oplopen.



Benatia gaat zelf vijf miljoen euro per jaar verdienen bij de regerend kampioen uit Doha. Juventus wilde Benatia het liefst behouden, maar het was de wens van de A-international van Marokko om nog eens in het Midden-Oosten te voetballen. Fulham en AS Monaco toonden eveneens belangstelling, maar de voorkeur van Benatia gaat dus uit naar het Al-Duhail van de Tunesische trainer Nabil Maaloul.Benatia speelde sinds medio 2016 voor Juventus. Hij kwam in Turijn tot 59 wedstrijden en had nog een contract tot de zomer van 2020. Eerder voetbalde hij voor Bayern München, AS Roma, Udinese, Clermont Foot, Olympique Marseille, Lorient en Tours.