Juventus maakt Champions League-selectie bekend: opvallende afwezigen

Juventus heeft de spelerslijst voor het komende Champions League-seizoen gepubliceerd.

De kampioen van Italië gaat het miljardenbal in zonder Emre Can en Mario Mandzukic. Het is een pijnlijk signaal voor de middenvelder en de aanvaller, die dit seizoen op het tweede plan zijn beland. Ook de geblesseerde Giorgio Chiellini ontbreekt; Matthijs de Ligt maakt wel deel uit van de 22-koppige selectie.

In de eerste twee duels van het -seizoen zaten Emre Can en Mandzukic op de bank. De Duitser deed zaterdag nog wel een halfuur mee in de wedstrijd tegen (4-3 zege), als vervanger van landgenoot Sami Khedira. Vorig seizoen was Emre Can in zijn debuutjaar, nadat hij overkwam van , goed voor 29 optredens in de Serie A, Mandzukic, die in beide Serie A-wedstrijden negentig minuten op de bank zat, kwam vorig seizoen tot 25 duels in de competitie.

Voor de Kroaat lijkt geen plek meer, zeker na de wederopstanding van Gonzalo Higuaín. De Argentijn, teruggekeerd van een verhuurperiode bij , kreeg tegen zowel (0-1 zege) als Napoli de voorkeur in de spits; in het duel met zijn oude club maakte hij een fraai doelpunt. heeft behalve Higuaín geen pure spits in de -selectie, al kan Cristiano Ronaldo wel op die plek uit de voeten.

Chiellini scheurde vrijdag tijdens de training de voorste kruisband van zijn rechterknie. Juventus meldt dinsdagavond in een statement dat de routinier een succesvolle operatie heeft ondergaan. De verwachte herstelduur bedraagt zes maanden, zo maakt de club bekend. Chiellini werd tegen Napoli vervangen door Matthijs de Ligt, maar Juventus heeft ook Merih Demiral achter de hand als optie.

De spelerslijst kan worden aangepast als Juventus de groepsfase van de Champions League overleeft. La Vecchia Signora , vorig seizoen in de kwartfinale geëlimineerd door , is ingedeeld in , en Lokomotiv Moskou. Juventus begint op woensdag 18 september met een uitwedstrijd in Madrid en sluit op woensdag 11 december af in Leverkusen.