Juventus lonkt naar Matthijs de Ligt en wil bod uitbrengen

De toekomst van de centrale verdediger is nog altijd onduidelijk, maar mogelijk wordt het toch snel duidelijk nu de Italianen zich ook gaan melden.

is bereid om een bod in de buurt van zeventig miljoen euro uit te brengen op Matthijs de Ligt, zo kan Goal bevestigen. De Italiaans landskampioen heeft goede hoop dat het de verdediger kan weglokken bij .

Paris Saint-Germain is ook nog steeds geïnteresseerd in de negentienjarige verdediger en De Ligt heeft al met hen gesproken in de afgelopen twee weken, maar hij heeft het aangeboden contractvoorstel van de Fransen nog niet geaccepteerd.

Juventus praat elke dag met De Ligt's zaakwaarnemer Mino Raiola om zodoende de beste papieren te hebben om de vijftienvoudig international vast te kunnen leggen. La Vecchia Signora en Ajax gaan in de komende dagen wederom een mogelijke transfer bespreken, nadat beide partijen eerder ook al met elkaar spraken.

Juventus heeft er steeds meer vertrouwen in dat het deze transferperiode tot een transfer kan komen. Het zou hiermee enkele Europese grootmachten aftroeven. De aanvoerder van Ajax werd de afgelopen maanden veelal gelinkt aan , en .