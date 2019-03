Juventus lonkt naar Fiorentina-ster Chiesa

Premier League-clubs zijn al een tijd gelinkt aan de aanvaller van Fiorentina, maar i Bianconeri proberen hem in de Serie A te houden.

heeft zich in de strijd gemengd om 's vleugelaanvaller Federico Chiesa, zo begrijpt Goal . De 21-jarige Italiaan, die de zoon is van de voormalige international Enrico Chiesa, wordt al geruime tijd in verband gebracht met grote clubs in Europa.

Kranten hebben , en in verband gebracht om de jongeling naar de Premier League te halen, terwijl hem graag naar Spanje zou willen lokken. Juventus wil hier echter een stokje voorsteken om ervoor te zorgen dat Chiesa zijn geboorteland niet verlaat, waar de regerend Italiaans landskampioen een bod voorbereidt om hem in de te houden.

Er is een intense rivaliteit tussen i Bianconeri en Fiorentina op het veld, maar de professionele relatie tussen de twee clubs erbuiten wordt als positief beschouwd. Juventus nam in de zomer van 2017 Federico Bernadeschi over van La Viola en overweegt nu om de club wederom te beroven van een van hun sterspelers.

Naar verwachting zal de transfersom hoger liggen dan veertig miljoen euro die twee jaar geleden aan Fiorentina werd voor Bernadeschi om tot een tweede deal te komen. De huidige waarde van Chiesa wordt geschat op zestig tot zeventig miljoen euro, hoewel de Della Valle-familie aan het roer in Florence dit bedrag zou kunnen opdrijven. Met dat in het achterhoofd, zijn er nog geen formele stappen ondernomen.

In plaats daarvan is Juventus bereidt om de transfer op natuurlijke wijze te laten plaatsvinden. I Bianconeri zal afwachten en zien hoe de markt ontwikkelt voordat ze beslissen over hun aanvalsplan.

Er moet eerst worden nagedacht over vertrekkende spelers, voordat er nagedacht kan worden over inkomende spelers. Er blijft speculatie over de toekomst van Douglas Costa en Paulo Dybala in Turijn, waar zij mogelijk nieuwe uitdagingen najagen als de transfermarkt weer open gaat.

Als dat het geval blijkt te zijn, dan is Juventus klaar om te proberen Chiesa vast te leggen. De elfvoudig Italiaans international was dit seizoen in 31 wedstrijden 12 keer trefzeker en speelde tot dusver 102 duels voor Fiorentina. De vleugelspeler is een zeer indrukwekkende speler op dit moment, maar hij is nog maar 21 jaar en zal hij naar verwachting alleen maar verbeteren in de toekomst.

Hij heeft momenteel nog een contract tot de zomer van 2022 bij Fiorentina en het zal niet gemakkelijk zijn om die overeenkomst te verbreken. Juventus is echter bereid om de interesse te vergroten nadat duidelijk is geworden dat Chiesa nu een topdoelwit is.

zou ook nadenken over een transfer, bovenop de gesuggereerde interesse uit Engeland en elders, maar Juventus zal niet zonder slag of stoot opgeven als een transfersoap wordt aangewakkerd.