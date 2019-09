'Juventus kijkt rond bij Chelsea voor volgende transfervrije slag'

Juventus verzekerde zich de afgelopen jaren al transfervrij van onder meer Sami Khedira, Dani Alves, Emre Can, Aaron Ramsey en Adrien Rabiot.

De Italiaanse grootmacht hoopt deze tactiek van het gratis binnenhalen van bekende namen volgens Tuttosport volgend jaar ook voort te kunnen zetten, aangezien Willian hoog op het verlanglijstje zou staan in Turijn.

De nu 31-jarige Braziliaan staat al sinds de zomer van 2013 onder contract in Londen en beschikt, na zijn laatste verlenging in 2016, momenteel over een aflopende verbintenis.

Een week geleden liet hij nog tegenover de London Evening Standard blijken graag bij the Blues te willen blijven, maar een nieuwe aanbieding van zijn club blijft vooralsnog uit.

"Van mijn kant, wil ik blijven. Ik heb nog een jaar te gaan en ik wil blijven omdat ik het fijn vind om voor te spelen. Ik houd van deze club en ik houd ervan om in Londen te wonen, mijn familie vindt het hier geweldig."

"Ik zit hier al zes jaar en alles is hier perfect geregeld voor mij. Natuurlijk wil ik ook meer prijzen winnen, meer wedstrijden spelen en meer doelpunten maken", was hij duidelijk.

Als Chelsea er inderdaad voor kiest om Willian geen nieuwe aanbieding te doen, zit naar verluidt op het vinkentouw.

De eerder deze zomer ingestapte trainer Maurizio Sarri kent de aanvaller nog van hun gezamenlijke tijd in Londen en lijkt wel wat te voelen voor een hernieuwde samenwerking.

Willian kwam vooralsnog een kleine driehonderd keer in actie voor Chelsea en maakte tot nu toe 52 doelpunten voor de Engelsen. Met de Londenaren won hij onder meer twee landstitels en de .