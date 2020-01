Juventus investeert in de toekomst en betaalt minimaal 35 miljoen

Dejan Kulusevski mag zich officieel speler van Juventus noemen.

De Italiaanse topclub meldt via de officiële kanalen dat de negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler tot medio 2024 heeft getekend in Turijn.

betaalt minimaal 35 miljoen euro aan Atalanta voor de Zweed, zo bevestigt de kampioen van Italië. Kulusevski maakt het seizoen op huurbasis af bij . Het genoemde bedrag dat Juventus moet betalen zou nog met negen miljoen kunnen oplopen vanwege variabele bonussen.

De enkelvoudig Zweeds international werd dit seizoen door Atalanta verhuurd aan Parma, waar hij zich in de kijker speelde bij verschillende Europese topclubs. Namens laatstgenoemde Italiaanse club was Kulusevski in negentien duels goed voor vier goals en zeven assists.

Diverse topclubs werden gelinkt aan Kulusevski, waaronder Paris Saint-Germain, en . De Zweed besloot uiteindelijk echter in de actief te blijven en te tekenen bij Juventus, waar hij donderdagochtend de medische keuring onderging.

De medische testen werden zonder problemen doorstaan, waardoor de jongeling nu officieel onder contract staat bij la Vecchia Signora. Kulusevski gaat in Turijn naar verluidt een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar verdienen.

De buitenspeler is de eerste aanwinst voor Juventus deze winter. De huidige nummer twee van de Serie A werd de voorbije weken aan diverse namen gelinkt, onder wie Paul Pogba van Manchester United.

De middenvelder lijkt het seizoen echter af te maken bij de huidige nummer vijf van de Premier League.