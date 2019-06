Juventus heeft miljoenensalaris over voor Rabiot

Adrien Rabiot lijkt zijn carrière te vervolgen bij Juventus. De Fransman van Paris Saint-Germain kan in Turijn een riant salaris gaan verdienen.

hoopt dat er voor het einde van komend weekend een deal is bereikt met Rabiot, wiens contract bij op 30 juni afloopt. De Italiaanse kampioen hoeft dus geen transfersom te betalen. Goal kan bevestigen dat de 24-jarige Rabiot bij de Oude Dame liefst 7 miljoen euro per jaar kan opstrijken, plus eventuele bonussen.



Directeur Fabio Paratici heeft persoonlijk met de speler gesproken om hem naar Italië te halen. De laatste dagen had hij ook contact met Rabiot's moeder Veronique, die tevens zijn zaakwaarnemer is. Juventus vertrouwt er dan ook op dat er snel een deal is.



Adrien Rabiot wordt al sinds december, toen hij geschorst werd door PSG, aan meerdere clubs gelinkt. De middenvelder weigerde in Parijs een nieuw contract te ondertekenen, al was dat volgens Thomas Tuchel niet de reden voor zijn verbanning uit het eerste elftal. Rabiot speelde zijn laatste duel namens PSG op 5 december.



werd ook al genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, evenals , of . Een eventuele transfer van Rabiot naar Juventus betekent overigens niet dat de Italianen afzien van een terugkeer van Paul Pogba, al neemt men wel aan dat het moeilijk wordt om hem weg te halen bij Manchester United.