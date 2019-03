'Juventus geeft niet op en komt naar Amsterdam voor gesprek met Raiola'

Barcelona lijkt de beste papieren te hebben om Matthijs de Ligt in juni in te lijven, maar Juventus geeft de strijd om de Ajax-verdediger nog niet op.

De Ligt komt aanstaande zondag waarschijnlijk in actie als het het in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Duitsland in het kader van de EK-kwalificatie en hij zal dat doen onder toeziend oog van Fabio Paratici. Tuttosport meldt maandag namelijk dat de technisch directeur van naar Amsterdam komt om de aanvoerder van nogmaals aan het werk te zien.

Naast het bezoeken van de interland tussen Oranje en die Mannschaft staat ook een onderhoud met zaakwaarnemer Mino Raiola op het lijstje van Paratici. La Vecchia Signora is al langere tijd geïnteresseerd in de negentienjarige stopper, die wordt gezien als de droomaanwinst voor de defensie. Paratici was daarom onlangs ook al van de partij toen De Ligt het met Ajax opnam tegen in de .



Juventus ondervindt in de strijd om De Ligt echter forse concurrentie van onder meer Paris Saint-Germain en en vooral laatstgenoemde lijkt serieus werk te maken van de komst van De Ligt. De voorkeur van de jonge verdediger zou bovendien bij een overstap naar het Camp Nou liggen, waar hij weer samen kan spelen met Frenkie de Jong.



De interesse van de koploper van de in De Ligt kan voor een pikante situatie zorgen, aangezien Ajax en Juventus elkaar binnenkort zullen treffen in de kwartfinales van de Champions League. Trainer Massimiliano Allegri liet eerder al weten uit te kijken naar dat tweeluik: "Iedereen praat over hem alsof hij een van de beste verdedigers van de wereld is, het wordt interessant om hem live aan het werk te zien."