Juventus geeft Cristiano Ronaldo rust in aanloop naar duels met Ajax

Cristiano Ronaldo hoort niet bij de wedstrijdselectie van Juventus voor het uitduel met Genoa, zo bracht hoofdcoach Massimiliano Allegri naar buiten.

"Cristiano heeft rust nodig en zal daarom niet naar afreizen", lichtte Allegri de afwezigheid van Ronaldo toe op een persconferentie. heeft momenteel een riante voorsprong van liefst achttien punten op nummer twee . Met nog elf speeldagen te gaan is het maar de vraag of de Portugees rondom de duels met in de kwartfinales van de in actie zal komen in competitieverband.



Bondscoach Fernando heeft Ronaldo hoe dan ook opgenomen in zijn selectie voor de EK-kwalificatieduels met Oekraïne (22 maart) en Servië (25 maart). Het is de eerste keer sinds het WK in Rusland dat Ronaldo weer bij de selectie zit. Hij werd om uiteenlopende redenen buiten de selectie gelaten. Alles wees erop dat de verkrachtingszaak waarin Ronaldo verwikkeld is, ten grondslag lag aan de absentie van de aanvaller.



Mario Mandzukic, die in het weerzien met (3-0) in de achtste finales van de Champions League geblesseerd raakte, behoort wel tot de wedstrijdselectie. Douglas Costa, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado, Andrea Barzagli en Sami Khedira zitten om uiteenlopende redenen in de ziekenboeg of zijn niet fit bevonden.