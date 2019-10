'Juventus en Real Madrid op scherp door eis van dertig miljoen euro'

Ondanks dat hij afgelopen zomer nadrukkelijk gelinkt werd aan een transfer, speelt Paul Pogba voorlopig nog bij Manchester United.

Tuttosport schrijft echter dat het aannemelijk is dat de wegen van de Franse middenvelder en the Red Devils alsnog op korte termijn gaan scheiden. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat het huidige contract van Pogba in Manchester nog loopt tot medio 2021.

heeft al een poging gewaagd om deze verbintenis te verlengen, maar zal van goede huize moeten komen. Pogba is voorlopig alleen bereid om zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract bij de Engelse topclub als daar een jaarsalaris van dertig miljoen euro tegenover staat, wat neerkomt op een wekelijkse vergoeding van 500.000 euro. Cristiano Ronaldo zou bij een soortgelijk bedrag opstrijken, wat illustreert hoe lastig de situatie voor Manchester United momenteel is.

The Red Devils zijn dit seizoen namelijk niet actief in de en dat heeft zonder twijfel invloed op het budget. Momenteel gaat het de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer ook niet bepaald voor de wind, waardoor het nog maar valt te betwijfelen of Manchester United volgend seizoen wel in het miljardenbal actief is. Op dit moment ligt het niet voor de hand dat de Engelse topclub Pogba zijn gewenste megasalaris kan bieden en dat betekent dat zowel als Juventus een kans ziet.

Manchester United moet Pogba in principe komende zomer laten gaan om nog een transfersom aan hem over te houden, indien er niks aan zijn contractsituatie verandert.

In een eerder stadium wist Marca al te melden dat de Franse middenvelder geen problemen heeft met een 'Eden Hazard-scenario'. De Belgische aanvaller had bij nog een contact tot medio 2020, waardoor the Blues afgelopen zomer meewerkten aan een transfer naar Real Madrid.