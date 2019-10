Juventus en Matthijs de Ligt verslaan Peter Bosz; Atlético wint in Moskou

Juventus heeft dinsdagavond de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League geboekt.

Na het gelijkspel bij (2-2) boekte de ploeg van Maurizio Sarri een ruime overwinning op het van Peter Bosz. Atlético stapte tegelijkertijd eveneens als winnaar van het veld, op bezoek bij Lokomotiv Moskou. De clubs uit Madrid en Turijn gaan zodoende aan de leiding in Groep D.

- Bayer Leverkusen 3-0

Het team van Sarri speelde een redelijke eerste helft waarin men niet tot het uiterste hoefde te gaan. Bosz zag hoe doelman Wojciech Szczesny in de eerste 45 minuten niet of nauwelijks door zijn spelers op de proef werd gesteld.

Bayer begon goed aan de wedstrijd in Turijn, maar de eerste kans voor Juventus in de zeventiende minuut was meteen raak. Na een lange bal van Juan Cuadrado verdedigde Jonathan Tah ongelukkig, waardoor Gonzalo Higuain met een laag schot in de linkerhoek voor de 1-0 kon zorgen.

De openingstreffer sorteerde geen positief effect op de wedstrijd: Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, leunde op de voorsprong en wist Bayer makkelijk van zich af te houden. Lukas Hradecky voorkwam in de 39e minuut een tweede goal van Higuain.

Bayer, met Nadiem Amiri na rust in de plaats van Kerem Demirnbay, begon goed aan de tweede helft. Een volley van Charles Aranguiz ging via Alex Sandro maar net naast. Juventus bleef echter domineren, was dreigend via Federico Bernardeschi en Cristiano Ronaldo, en kwam na een uur spelen op 2-0.

Ronaldo kon een pass van Higuain niet verzilveren, maar het was Bernardeschi die de bal alsnog laag achter Hradecky schoot. Het was aan de doelman te danken dat Bayer niet al snel tegen een ruimere achterstand aankeek.

Twee minuten voor tijd werkte Ronaldo de bal op aangeven van Paulo Dybala alsnog door zijn benen: 3-0. Daley Sinkgraven viel tien minuten voor tijd in voor Aranguiz.

Lokomotiv Moskou - Atlético Madrid 0-2

Het team van Simeone was in de eerste 45 minuten de betere partij, maar kreeg de bal niet langs Guilherme en liet Lokomotiv in leven. De thuisploeg van Yurii Semin speelde defensief voetbal en dat zorgde ervoor dat Atlético moeite had om daadwerkelijk gevaarlijk te worden.

Álvaro Morata had tot tweemaal toe de openingstreffer op zijn schoen, maar de grootste kans voor rust in Moskou was toch wel voor Diego Costa. Na achttien minuten spelen werd een corner naar de tweede paal verlengd, waar de nota bene vrijstaande aanvaller het voor elkaar kreeg om het leer van een meter afstand over het lege doel te werken.

Atlético trok de krachtmeting in Rusland in de tweede helft naar zich toe. Drie minuten na rust keerde Guilherme een schot van Joao Félix, na een pass van Morata vanaf rechts, maar in de rebound was de Portugees alsnog trefzeker. Na nog geen uur spelen verscheen de 0-2 op het scorebord.

Atlético brak na een corner van Lokomotiv uit via Joao Félix, waarna uiteindelijk Partey op aangeven van Diego Costa het eindstation was. Atlético speelde het duel professioneel uit en hield de nul dankzij een sublieme redding van Jan Oblak op een poging van Grzegorz Krychowiak.