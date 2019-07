Juventus en Ajax bevestigen megatransfer van Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt gaat Ajax definitief verlaten.

De club uit Amsterdam meldt via de officiële kanalen dat er een akkoord is bereikt met over de transfersom. Na lang onderhandelen zijn beide clubs het eens geworden over een bedrag van 75 miljoen euro, dat verspreid over vijf jaar betaald zal worden. La Vecchia Signora meldt tegelijkertijd dat De Ligt zijn handtekening zet onder een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt.

Met het akkoord tussen en Juventus komt er een einde aan een lange transfersoap. De Italiaanse grootmacht streed lang om de handtekening van de talentvolle verdediger en had serieuze concurrentie van en Paris Saint-Germain. De Ligt had zijn zinnen echter gezet op een overstap naar la Vecchia Signora . Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola bevestigde eerder in De Telegraaf al dat hij een persoonlijk akkoord had bereikt met Juventus over een vijfjarig contract. Volgens Italiaanse media gaat De Ligt exclusief bonussen jaarlijks twaalf miljoen euro netto verdienen.



Hoewel het een publiek geheim was dat De Ligt ging vertrekken, meldde hij zich op maandag 8 juli toch op de training van Ajax ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een eerste bod van vijftig miljoen euro was namelijk van tafel geveegd door directeur spelerszaken Marc Overmars. Die actie was tegen het zere been van het kamp-De Ligt. In de zomer van vorig jaar zou namelijk een afspraak zijn gemaakt door Ajax en De Ligt, waarbij de speler nog een jaar in de Johan Cruijff ArenA zou blijven in ruil voor een relatief lage transfersom van tussen de 45 en 50 miljoen euro bij een toekomstige transfer.



Door ontwikkelingen op de transfermarkt en het ijzersterke seizoen van De Ligt is Ajax toch hoger in de boom gaan zitten. Juventus zou zich onlangs hebben gemeld met een sterk verbeterd bod van 67 miljoen euro. Beide clubs zijn vervolgens verder gaan onderhandelen met een akkoord tot gevolg. Het zal een kwestie van tijd zijn voordat De Ligt zich speler van Juventus mag noemen.