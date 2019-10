'Juventus doet met torenhoge kapitaalinjectie aanval op Europese top'

Juventus is al een absolute grootmacht in Italië en werd de afgelopen acht jaar kampioen van de Serie A.

Ook in financieel opzicht kende la Vecchia Signora de laatste jaren een explosieve groei, maar men is in Turijn nog niet tevreden. La Gazzetta dello Sport schrijft dat met een kapitaalinjectie van driehonderd miljoen euro een aanval wil plaatsen op de rijkste clubs van Europa.

Het verschil in omzet met financiële grootmachten als , en is nog behoorlijk. Dat heeft voornamelijk te maken met het verschil in televisiegelden, die in Engeland en Spanje aanzienlijk hoger liggen.

Om dat gat te dichten, heeft het huidige bestuur van Juventus een ontwikkelingsplan tot 2024 opgesteld. Een belangrijke pijler onder dit plan is een kapitaalinjectie van driehonderd miljoen, die nodig is om zowel op als buiten het veld investeringen te kunnen doen.

Sinds het aantreden van president Andrea Agnelli heeft Juventus in financieel opzicht een explosieve groei doorgemaakt. In seizoen 2010/11 draaide men nog een omzet van 156 miljoen, maar in het afgelopen seizoen bedroeg dit 494 miljoen.

De waarde van de club is de afgelopen jaren omhoog geschoten en men heeft bovendien het eigen stadion in beheer. Om de laatste stap te maken richting de financiële grootmachten van Europa, is nu de kapitaalinjectie nodig.

Het bestuur van Juventus heeft dit volgens La Gazzetta dello Sport onlangs voorgesteld aan de aandeelhouders. De keuze vormt een voortzetting van de door Juventus ingeslagen weg met het aantrekken van Cristiano Ronaldo.

De Italiaanse club heeft een behoorlijke schuld en had twee keuzes: een aantal jaar nemen om de schuld af te bouwen of investeren om de ontwikkeling door te zetten.

Lees beneden verder

Volgens de roze sportkrant heeft men nu voor het tweede gekozen, voornamelijk omdat de rijkste clubs momenteel koers zetten richting een omzet van een miljard. De schuld is momenteel onder controle, vooral nu de spelers en het vastgoed voldoende waarde op de balans vertegenwoordigen.

De driehonderd miljoen moet gedeeltelijk besteed worden aan een 'nieuwe Cristiano Ronaldo'. La Gazzetta dello Sport noemt de namen van Kylian Mbappé, Neymar en Paul Pogba, maar benadrukt dat er geen concrete speler voor in beeld is.

Als reden hiervoor wordt de stormachtige ontwikkeling van João Felix als voorbeeld gegeven, wat aantoont dat het in de voetbalwereld snel kan gaan. Er moet in de komende jaren tevens geïnvesteerd worden in een stadion voor de Onder-23 en de vrouwentak en het Juventus Stadium.