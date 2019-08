'Juventus-directeur reist naar Barcelona voor gesprekken over verdedigers'

Juventus is bereid om deze zomer een verdediger te laten gaan en mogelijk doen de Italianen daarom zaken met Barcelona.

Trainer Maurizio Sarri heeft met Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Giorgio Chiellini en Daniele Rugani inmiddels flink wat centrale verdedigers tot zijn beschikking. La Vecchia Signora hoopt deze zomer dan ook nog afscheid te kunnen nemen van een van deze stoppers en de keuze lijkt te zijn gevallen op Rugani. Tuttosport bericht zaterdag dat de Italiaanse grootmacht zelfs denkt aan een deal met voor de Italiaan.

De Turijnse sportkrant weet te melden dat Fabio Paratici, de technisch directeur van , van plan is om binnenkort naar Barcelona te reizen voor gesprekken. De Catalanen hebben vorig jaar naar verluidt een poging ondernomen om Rugani in te lijven, maar van een daadwerkelijke transfer kwam het destijds niet. Paratici hoopt nu dat er nog steeds interesse is vanuit Spanje.

Juventus wil dertig miljoen euro ontvangen voor de 25-jarige Rugani, die eerder deze transferzomer nog dicht bij een overgang naar leek. Stadsgenoot werd eveneens genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de zevenvoudig international van Italië, net als en .

Rugani is overigens waarschijnlijk niet het enige onderwerp van gesprek als Paratici met Barcelona om de tafel gaat. Sky Italia maakt zaterdag namelijk opnieuw melding van de interesse van Juventus in Juan Miranda. De Italianen hebben naar verluidt tien miljoen euro, plus bonussen, over voor de linksback, die een verhuizing naar Italië zelf wel ziet zitten.

Barcelona wikt en weegt zijn opties echter, aangezien de club niet voor een te lage som afscheid wil nemen van het jeugdproduct.